La chanteuse Lizzo poursuivie par d'anciennes employées pour harcèlement

La plainte vise également Shirlene Quigley, cheffe de l'équipe de danse, pour avoir imposé ses croyances chrétiennes et fait des commentaires à caractère sexuel

Trois anciennes danseuses accusent la chanteuse américaine Lizzo de harcèlement moral et sexuel et d'avoir créé un environnement de travail hostile, ont indiqué les médias américains mercredi. Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, toutes des ex-employées de la chanteuse, ont fait état de "harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d'agressions et de séquestration, entre autres choses", a indiqué leur cabinet d'avocats dans un communiqué.

https://twitter.com/i/web/status/1686571480900104192 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les plaignantes affirment que Lizzo les a forcées à se rendre dans un club de strip-tease à Amsterdam et à "toucher des artistes nus". Arianna Davis accuse également Lizzo de l’avoir licenciée après s’être moquée de sa prise de poids. Crystal Williams a elle aussi été renvoyée alors que Noelle Rodriguez a démissionné face au comportement "affligeant" de la chanteuse.

La plainte a été déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Elle vise également Shirlene Quigley, à la tête de l'équipe de danse de la chanteuse, accusée pour sa part d'avoir imposé ses croyances chrétiennes aux employés et fait des commentaires à caractère sexuel.

https://twitter.com/i/web/status/1686636861815414784 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Les plaignants ont été sidérés par le peu de cas que Lizzo faisait de l'autonomie corporelle de ses employés et de ceux qui l'entouraient, en particulier en présence des nombreuses personnes qu'elle employait", peut-on lire dans la plainte. Les danseuses affirment également qu'il existait un différend de longue date sur leur rémunération.