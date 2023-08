"Bawaal", le film bollywoodien accusé de banaliser la Shoah

Le film, qui utilise la Shoah et le nazisme comme fond d'intrigue romantique, suscite depuis sa sortie la colère et l’indignation

Un nouveau film de Bollywood mis en ligne sur Amazon Prime a suscité la controverse pour ses comparaisons entre une relation amoureuse et la Shoah.

L’intrigue de la comédie romantique de 2023 "Bawaal" tourne autour d’Ajay Dixit, un professeur d’histoire, qui entreprend un voyage en Europe avec sa jeune épouse, naviguant dans les complexités de leur relation tendue. Le film établit à plusieurs reprises des parallèles entre la relation du couple et la Shoah. À un moment donné, on affirme aux deux que "chaque relation passe par son Auschwitz", et dans un moment charnière, Varun Dhawan (Ajax) déclare : "Nous sommes tous un peu comme Hitler, n’est-ce pas ?". Le film présente également une scène dans laquelle le couple est piégé dans une chambre à gaz aux côtés de personnages vêtus de vêtements rayés, ressemblant à des victimes de la Shoah, qui sont exposées à des gaz toxiques.

"Amazon Prime devrait cesser de monétiser 'Bawaal' en supprimant immédiatement cette banalisation de la souffrance et du meurtre systématique de millions de victimes de l’Holocauste nazi", a déclaré le rabbin Abraham Cooper, directeur de l’action sociale mondiale au Centre Simon Wiesenthal. Naor Gilon, l’ambassadeur d’Israël en Inde, au Sri Lanka et au Bhoutan, a déclaré qu’"il ne souhaite pas regarder le film controversé".

SUJIT JAISWAL / AFP Les réalisateurs indiens de Bollywood Nitesh Tiwari (L), Ashwiny Iyer (R), les acteurs indiens de Bollywood Varun Dhawan (2e R) et Janhvi Kapoor (2e L) à Mumbai le 18 juillet 2023.

"D’après ce que j’ai lu, il y a un mauvais choix de terminologie et de symbolisme. La banalisation de la Shoah devrait déranger tout le monde", a-t-il écrit. "J’exhorte ceux qui n’en savent pas assez sur les horreurs de l’Holocauste à s’en informer", a-t-il ajouté. Nitesh Tiwari, le réalisateur, a soutenu son travail en exprimant sa déception après certaines réactions au film.