Des artistes israéliens éblouissent "America's Got Talent" avec une performance en tenue d'Eve

Leur numéro du groupe "Bomba" a suscité l'hilarité des spectateurs, tandis que tous les juges ont voté en leur faveur

Lors de l'émission "America's Got Talent" diffusée mardi sur NBC, le trio d'artistes israéliens "Bomba" a séduit des millions de téléspectateurs, ainsi que les 1 400 personnes présentes dans le public en présentant une performance de jonglage de matkot, ces raquettes de plages, dans un numéro pour le moins osé. Sur scène, les trois artistes se sont présentés avec seulement six matkot, une balle et... aucun vêtement. Tout en gardant les parties nécessaires couvertes, ils ont jonglé, renvoyé la balle et marché prudemment d'un côté à l'autre de la scène.

Leur numéro de deux minutes, accompagné du fameux morceau "Soul Bossa Nova" de Quincy Jones, a suscité l'hilarité des spectateurs, tandis que tous les juges ont voté en faveur du numéro, y compris l'humoriste juif Howie Mandel, qui a salué les artistes israéliens en criant "Shalom" lorsqu'ils ont quitté la scène. Cette performance a été enregistré pour l'émission "America's Got Talent" en avril dernier.

Les membres de la troupe, les frères Noam et Yaron Davidovich, ainsi que leur collaborateur Amit Gerbi, sont des habitués du cirque israélien. Ils ont déjà partagé des vidéos d'eux jonglant dans un kibboutz, enseignant les arts du cirque et se produisant en habits de bouffon colorés en République tchèque. Le numéro de cabaret "matkot" est leur dernière création.

Selon le Times of Israel, la performance du groupe "Bomba" a été sélectionnée parmi les 200 représentations retenues parmi les 75 000 candidatures présentées lors des auditions.

Depuis que la vidéo de leur prestation est devenue virale avec environ 250 000 vues sur YouTube, le groupe a été invité à participer à des émissions "Got Talent" en Roumanie et en France.