Jamie Foxx publie un message antisémite à sa sortie de l'hôpital

"Ils ont tué un gars qui s'appelle Jésus... que pensez-vous qu'ils vont vous faire ? Faux amis et faux amour", a écrit Jamie Foxx sur Instagram

L'acteur américain Jamie Foxx, sorti de l'hôpital trois mois après une complication médicale, a publié samedi un post sur Instagram à connotation antisémite. L'actrice américaine Jennifer Aniston a liké le message avant de supprimer son like, précisant qu'elle ne soutenait en aucun cas l'antisémitisme.

"Ils ont tué un gars qui s'appelle Jésus... que pensez-vous qu'ils vont vous faire ? Faux amis et faux amour", a écrit Jamie Foxx sur Instagram.

Jennifer Aniston a ensuite commenté le post en publiant :"Cela me rend malade. Je n'ai pas liké exprès ou par erreur, mais ce qui est plus important encore - je veux dire clairement à mes amis et à tous ceux qui ont été blessés par ce message qui est apparu sur leur fil d'actualité, que je ne soutiens en aucun cas l'antisémitisme, et je n'ai aucune tolérance pour la haine d'aucune sorte. Point final."

Mark Ralston (AFP/File) Jennifer Aniston

Au cours de sa carrière, Jamie Foxx a notamment remporté un Oscar en 2004 pour son incarnation du chanteur Ray Charles dans le biopic "Ray".

Il a également été nominé aux Oscars pour son rôle dans "Collateral" la même année, et a aussi marqué les esprits en incarnant un esclave à la conquête de sa liberté, dans le western de Quentin Tarantino "Django Unchained". Il tournait récemment "Back in Action" aux côtés de Cameron Diaz, en Géorgie.