Amanda Sthers adapte son roman "Les promesses" au cinéma

Amanda Sthers porte à l'écran son roman paru en 2015 chez Grasset et écoulé à plus de 30.000 exemplaires

Que se serait-il passé si... ? Dans le drame sentimental "Les Promesses", en salles ce mercredi, Amanda Sthers aborde le thème universel des rendez-vous manqués qui empêchent des changements de vie qui auraient pu être salutaires.

Avec ce quatrième film en tant que réalisatrice et scénariste, Amanda Sthers porte à l'écran son roman paru en 2015 chez Grasset et écoulé à plus de 30.000 exemplaires.

Tourné à Londres et en Italie, "Les Promesses" met en scène Alexander, campé par l'Italien Pierfrancesco Favino, prix du meilleur acteur lors de la Mostra 2020 pour "Padrenostro". Dans les années 80, l'homme tombe follement amoureux de Laura, jouée par la Britannique Kelly Reilly, révélée dans "L'Auberge espagnole" de Cédric Klapisch. Marié, Alexander se refuse la possibilité de changer de vie en ne donnant finalement pas la priorité à ce nouvel amour. Les regrets l'accompagneront toute son existence. Comme le roman, le film évoque par flash-back, entre joies et traumas, les différentes routes auxquelles Alexander a renoncé.

"En tant que spectatrice, j'avais envie de voir au cinéma une grande histoire d'amour. Ces dernières années, je n'arrivais pas à trouver autre chose que des comédies romantiques légères mais pas du tout dans la veine des films de Claude Sautet, par exemple", raconte Amanda Sthers. "J'ai fini par me demander si on avait encore le droit aujourd'hui de porter à l'écran une grande histoire d'amour... Je me suis replongée dans 'Les Promesses' en me disant que c'était peut-être une bonne base pour parler à nouveau du grand amour au cinéma", ajoute-t-elle.

Amanda Sthers, qui a publié au printemps "Résistance 2050", un roman d'anticipation coécrit Aurélie Jean (Editions de l'Observatoire), est en cours d'écriture pour une livraison à la rentrée littéraire 2024.