Dans cette série intitulée "Unité 8200", l'acteur incarnera un ancien colonel de cette unité de renseignement d'élite de Tsahal

Une nouvelle série israélienne avec Patrick Bruel dans le rôle principal est actuellement en tournage. Intitulée "Unité 8200", elle est basée sur un best seller de Dov Alfon publié en 2016, qui met en scène un ancien colonel de cette unité de renseignement d'élite de l'armée israélienne qui reprend du service à Paris afin de mettre la main sur un traître ayant dérobé un logiciel extrêmement dangereux.

Dov Alfon, ancien correspondant à Paris du quotidien israélien Haaretz et actuel rédacteur en chef de Libération, connaît bien ce milieu puisqu'il a lui-même effectué son service militaire au sein de cette unité.

Dans la série, dont l'action se déroule entre la France et Israël, Patrick Bruel fait équipe avec une policière de la section antiterroriste de Paris jouée par l'actrice Natacha Lindinge,r que l'on a pu voir notamment dans le dernier "OSS 117". Tous deux n'auront que 72 heures pour retrouver le fameux logiciel disparu en plein jour à l'aéroport Charles de Gaulle.

La série qui promet action, suspense et rebondissements sera réalisée par Dan Sachar qui a notamment réalisé des épisodes de "Fauda" et "HaShotrim", et sera diffusée au début de l'année 2024 sur TF1. Elle sera coproduite par les sociétés israéliennes Keshet et Elephant International.