Natalie Portman et Benjamin Millepied sont séparés, selon les médias américains

La liaison présumée du chorégraphe français avec Camille Etienne, une activiste écologiste de 25 ans, aurait précipité la rupture

Selon les médias américains, Natalie Portman et Benjamin Millepied sont désormais séparés. US Weekly a rapporté ce lundi que la star avait été photographiée en Australie sans son alliance au doigt, semblant confirmer les rumeurs de plus en plus insistantes sur une rupture du couple.

C'est la liaison présumée du danseur et chorégraphe avec Camille Etienne, une activiste écologiste de 25 ans, nouvelle chouchou des médias, qui aurait eu raison de la relation des époux.

JOEL SAGET / AFP L'activiste pour le climat Camille Etienne

Les médias affirment que malgré les tentatives du couple pour se ressouder après la révélation en mars de la relation extra-conjugale de Benjamin Millepied, la blessure et l'humiliation ressenties par Natalie Portman étaient trop fortes.

L'actrice israélo-américaine et le chorégraphe français, ancien directeur de la danse à l'opéra Garnier, s'étaient rencontrés en 2010 sur le plateau de "Black Swan", pour lequel Natalie Portman a décroché un oscar. Mariés depuis 11 ans, ils ont deux enfants, Aleph 12 ans, et Amalia, six ans.