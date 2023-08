"Être submergée de tristesse et de douleur malgré mes privilèges et les opportunités qui se présentent à moi est une réalité déconcertante", exprime Bella Hadid

Le top model Bella Hadid s'est livrée sur les réseaux sociaux à propos de la bataille qu'elle livre depuis 15 ans contre la maladie de Lyme, expliquant une pause récente dans sa carrière. Son témoignage poignant révèle sa détermination à revenir sur les podiums, en dépit des difficultés physiques et psychologiques induites par la maladie. .

Les clichés partagés par la mannequin de renommée mondiale sur Instagram dévoilent des moments intimes de son combat, entre intraveineuses et hospitalisations, illustrant une réalité invisible mais douloureuse. Bella Hadid, qui partage le devant de la scène avec sa sœur Gigi Hadid, s'est exprimée avec franchise: "Mon retour se fera lorsque je me sentirai prête." La mannequin âgée de 26 ans n'avait pas été vue lors de récents grands événements de la mode, notamment le Met Gala et la Fashion Week de Paris, suscitant les interrogations.

"Être submergée de tristesse et de douleur malgré mes privilèges et les opportunités qui se présentent à moi est une réalité déconcertante", a-t-elle confié dans un long message.

Au-delà de sa propre expérience, la maladie de Lyme frappe également sa famille. Sa mère, ancien top model, et son frère qui est également mannequin luttent eux aussi contre cette maladie insidieuse. Une étude d'envergure réalisée en 2022 révèle que plus de 14% de la population mondiale est touchée par la maladie de Lyme, transmise par les tiques et causée par une bactérie.

Bien que rarement mortelle, cette maladie entraîne des symptômes souvent débilitants, tels que des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées et des vomissements.