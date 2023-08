Le jeu Fortnite va inclure un musée de la Shoah virtuel

"Les musées physiques de l'Holocauste, bien que d'une importance inestimable, ont leurs limites

Fortnite, l'un des jeux vidéo les plus populaires du monde, va inclure dans sa prochaine version un musée de la Shoah. Les joueurs auront la possibilité de se promener dans le bâtiment virtuel, appelé le musée Voices of the Forgotten (Voix des oubliés), où figureront des plaques décrivant le génocide perpétré contre les Juifs par l'Allemagne nazie, ainsi que des photos de combattants de la résistance juive et d'individus héroïques ayant secouru des juifs.

"Je sens que j'ai la responsabilité de veiller à ce que l'on se souvienne de ceux qui sont morts" a déclaré à Axios le concepteur de jeux indépendant Luc Bernard, qui a cocréé ce musée virtuel. Alors que Fortnite est un jeu de tir compétitif multijoueur, l'utilisation des armes sera prohibée à l'intérieur du musée.

Luc Bernard n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il est également à l'origine de "The Light in the Darkness" , un jeu vidéo gratuit se déroulant pendant la Shoah sorti plus tôt cette année. Selon lui, les musées physiques de l'Holocauste, bien que d'une importance inestimable, ont leurs limites. "Il est temps de s'adapter", explique Luc Bernard à Axios. "Des millions de dollars sont investis dans des musées qui, à mon avis, sont importants, mais ne compter que sur ça, c'est faire fi de la majeure partie de la population, qui ne se rend pas dans ces endroits", a-t-il noté.

"De nos jours, les gens prennent des selfies à Auschwitz et jouent à Pokémon Go sur les monuments de l'Holocauste. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire de telles choses, et si vous vivez dans la peur qu'elles ne se produisent, alors vous prenez le risque de priver le public de ces endroits."

Le musée Voices of the Forgotten de Fortnite va faire son apparition alors que la Ligue anti-diffamation signale une augmentation très nette de l'antisémitisme dans le monde, et que les institutions axées sur la sensibilisation à la Shoah se tournent de plus en plus vers la technologie pour assurer le devoir de mémoire.

Le jeu, qui compte 70 millions d'utilisateurs par mois, accueillera son musée de la Shoah d'ici les prochaines semaines.