Noa Kirel en concert à New York à l’été 2024

Noa Kirel se produira le mois prochain au parc Hayarkon de Tel Aviv

Après les deux concerts qu’elle donnera au parc Hayarkon de Tel Aviv le mois prochain, le prochain grand show de la chanteuse israélienne Noa Kirel aura lieu au Madison Square Garden de New York le 30 juin 2024, ont annoncé ses managers mardi.

https://twitter.com/i/web/status/1688862403944124416 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les prochaines semaines de Noa Kirel seront chargées, avec la préparation de deux concerts géants au parc Hayarkon de Tel Aviv. Le mois dernier, la chanteuse a en effet annoncé que la totalité des billets pour le premier spectacle qui aura lieu le 21 septembre, s’étaient vendus en seulement cinq heures. Une seconde représentation a alors été programmée quatre jours plus tard pour satisfaire ses milliers de fans. De plus, Noa Kirel participera prochainement pour la cinquième fois au Sing Festival aux côtés de Yehuda Levy et Harel Sakat.

L'an dernier, Noa Kirel devenait déjà la plus jeune star à se produire au parc Hayarkon devant des milliers de personnes, où elle avait interprété 23 titres pendant 1h40 de show, marquant un véritable tournant dans sa carrière.

La semaine dernière, Noa Kirel a sorti un nouveau single intitulé "Deja Vu", une version hébraïque de l'une des chansons écrites pour le concours Eurovision de la chanson à Liverpool, avant que "Unicorn" ne soit finalement choisie. La chanson a été écrite par Noa Kirel en collaboration avec Ron Biton Itay Shimoni et Yarden Peleg. Ce dernier est également responsable e l'arrangement musical et de la production du nouveau titre.

Noa Kirel a notamment remporté les MTV Europe Music Awards 2017.