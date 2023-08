Mort du compagnon de Sandra Bullock, atteint de la maladie de Charcot

Brian Randall partageait la vie de l'actrice depuis huit ans

Le photographe et ancien mannequin Brian Randall, compagnon de l'actrice Sandra Bullock depuis huit ans, est décédé le week-end dernier à l'âge de 57 ans, après une bataille de trois ans contre la maladie de Charcot.

"C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de Brian Randall le 5 août, après une bataille de trois ans contre la SLA. Dès le début, Brian a choisi de gérer sa bataille contre la maladie en privé, et ceux d'entre nous qui s'occupaient de lui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour honorer sa demande", ont déclaré ses proches.

Sandra Bullock n’a encore fait aucun commentaire sur la disparition de son compagnon. En revanche, sa sœur, Gesine Bullock-Prado, a rendu hommage à Bryan Randall sur ses réseaux sociaux : "Je suis convaincue que Bry a trouvé le meilleur spot de pêche au paradis et qu’il lance déjà son appât dans des rivières tumultueuses débordant de saumon. La maladie de Charcot est une maladie cruelle, mais il est réconfortant de savoir qu’il avait le meilleur des gardiens en la personne de ma merveilleuse sœur et du groupe d’infirmières qu’elle a réunies et qui l’ont aidée à s’occuper de lui dans leur maison."

Sandra Bullock avait rencontré le photographe en janvier 2015. Le couple était apparu pour la première fois au mariage de Jennifer Aniston et Justin Theroux l’été suivant, avant son premier tapis rouge en octobre 2015, à Los Angeles, pour la sortie du film "Our Brand Is Crisis".