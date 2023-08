Jérusalem : une exposition rare réunit les meilleurs aquarellistes du pays

Installée dans un lieu relativement peu connu du public, l’exposition très éclectique offre un réel voyage à travers une grande richesse de thèmes abordés

Une exposition unique d'art contemporain, intitulée "Des eaux calmes dans des couleurs vivantes", qui met en vedette certains des aquarellistes les plus renommés d'Israël sera présentée à partir du 3 septembre prochain, à la Galerie du Centre d'études du Proche-Orient de Jérusalem (BYU). L’inauguration sera suivie d'un concert de musique classique au coucher du soleil, avec une vue imprenable sur la vieille ville.

"J'ai toujours trouvé que l'aquarelle était l'un des médiums les plus personnels. Cependant, dans l'art israélien, une sorte de stigmatisation autour de l’aquarelle s’est développée, catégorisant cet art davantage comme un passe-temps plutôt qu’une forme réelle d'expression artistique. Je voulais défier cette idée fausse en montrant les choses fascinantes que réalisent les aquarellistes israéliens. Je pense que l’aquarelle devrait être beaucoup plus exploitée en Israël", a déclaré Lola Vilenkin, commissaire de l’exposition à i24NEWS, ajoutant : "bien que l'aquarelle revête une importance significative dans l'histoire de l'art israélienne et mondiale, elle ne reçoit pas assez l'attention qu'elle mérite sur la scène artistique israélienne contemporaine."

Célébrer l'héritage artistique de l'aquarelle, telle est la mission de Lola Vilenkin avec sa nouvelle exposition qui vise à mettre en lumière l'incroyable diversité et les expressions artistiques au sein de la communauté aquarelliste israélienne, grâce aux œuvres d’une dizaine d’artistes, dont Beni Gassenbauer, Rachel Kainy, Pamela Silver ou encore Meydad Eliyahu. Certains sont des artistes plus établis tandis que d'autres émergent, mais aucun d'entre eux ne fait partie du courant dominant de la scène artistique israélienne.

Sara Sefton Shor Ovadia Somech

Installée dans un lieu relativement peu connu du public, l’exposition très éclectique offre un réel voyage à travers une grande richesse de thèmes et de techniques.

"La galerie est un véritable joyau caché. Cet endroit offre une vue captivante sur la vieille ville et c’est sans aucun doute l'un des bâtiments les plus beaux et les plus mystérieux de la région. C'est un endroit qui mérite d’être apprécié de tous", relate Lola Vilenkin.

Une pluralité de styles artistiques

Les artistes démontrent leurs approches et méthodes conceptuelles distinctes et variées pour insuffler au médium ingéniosité et créativité. Certains adoptent la spontanéité inhérente à l'aquarelle, permettant au flux de façonner l'évolution de leurs créations, tandis que d'autres usent de manipulations délibérées pour exercer un contrôle sur la propagation des pigments et leur absorption sur le papier.

Rachel Kainy est préoccupée par le conflit entre nature et culture; elle construit un langage symbolique qui lui est propre, fruit d'un profond travail interne. Ses paysages énigmatiques et ses compositions à l'aquarelle et à l'encre incarnent des thèmes personnels, écologiques et historiques, tissés dans une tapisserie de mythes culturels, de préoccupations mondiales et d'associations personnelles.

Rachel Kainy Moses in the Desert

Sara Sefton Shor offre, quant à elle, un aperçu captivant de la beauté de l'existence urbaine de Jérusalem. Avec un coup de pinceau habile et un œil très aiguisé, elle insuffle la vie aux éléments usés de la ville.

Le célèbre Beni Gassenbauer aborde notamment les paysages urbains figuratifs capturant avec une perspective parfaite chaque détail, texture, teinte et interaction du soleil israélien radieux tandis que Maureen Fain crée des portraits intimes très détaillés qui dévoilent sa profonde sensibilité.

L'artiste Shirley Sigal plonge le visiteur dans un univers tout à fait différent. Virtuose et maître de la perspective, elle mêle son talent de dessinatrice aux antiquités, à la nature et aux personnes qui visitent les sites historiques, offrant un point de vue qui illumine l'interaction du passé et du présent.

Shirley Siegal If Walls Could Talk

Enfin, Yonat Cintra nous amène dans les royaumes kaléidoscopiques du quartier populaire Shapira de Tel-Aviv en peignant les paysages urbains pendant la pandémie de coronavirus.

Yonat Cintra Shapira

Cette exposition exceptionnelle fait ressortir la beauté de l’aquarelle sous toutes ses couleurs et sert de plateforme pour honorer le talent des aquarellistes israéliens, offrant une large fenêtre sur le monde de cette technique artistique aux mille nuances.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS.