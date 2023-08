La Fondation Louis Vuitton consacre une rétrospective au peintre Mark Rothko

Cette rétrospective retracera l’ensemble de la carrière de l'artiste

La Fondation Louis Vuitton présentera, du 8 octobre prochain au 2 avril 2024, une rétrospective inédite consacrée au peintre américain Mark Rothko. Au total, pas moins de 115 œuvres seront exposées pour mettre en lumière le travail du "représentant de l'expressionnisme abstrait américain".

Marc Rothko, Marcus Rothkovitz de son vrai nom, est né en 1903 dans la deuxième plus grande ville de Lettonie, qui portait alors le nom de Dvinsk et faisait partie de l'empire russe.

https://twitter.com/i/web/status/1679869385417056256 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Sa famille a quitté le pays dix ans plus tard, craignant la montée de l'antisémitisme. "Il est fortement identifié comme un artiste américain et son expérience américaine a aussi été très importante, mais ses racines sont ici et je suis sûr que cela a joué un rôle majeur dans sa formation", a déclaré son fils. Six œuvres originales appartenant à la famille Rothko, dont "Sans titre n°7 (Orange et chocolat)" de 1957, constituent le cœur de la collection qui comprend également une série de reproductions. "Je suis devenu peintre car je voulais élever la peinture pour qu’elle soit aussi poignante que la musique et la poésie" expliquait l'artiste.

Mark Rothko, décédé en 1970, est devenu un géant de l'art moderne grâce à son style particulier, une juxtaposition apparemment simple mais frappante des blocs de couleurs. En 2012, une peinture de Rothko avait été adjugée 86,9 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York.