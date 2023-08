Barbie a en revanche été autorisé à la diffusion en Arabie saoudite

Le Koweït a décidé de censurer la projection du film "Barbie", jugé contraire aux bonnes mœurs et aux valeurs du pays. Le Comité de censure cinématographique de l'émirat a estimé que le film "heurtait la moralité publique, et qu'il incitait à la violation des coutumes et des traditions".

Le Koweit pourrait être imité par le Liban, alors que le ministre de la Culture du pays du Cèdre vient de recommander l'interdiction du long métrage américain censé sortir sur les écrans le 30 août. Aux yeux de Mohammed Al-Murtada, le film contredit les valeurs morales et religieuses en faisant la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe.

Le ministre affirme également qu'il tourne les valeurs familiales en ridicule, mettant en scène" le rejet de la tutelle du père et tournant en dérision le rôle de la mère, tout en remettant en question la nécessité du mariage". La décision du ministre libanais intervient alors qu'une campagne anti-LGBT+ s'intensifie dans le pays, menée par le Hezbollah pro-iranien.

Dans ce contexte de censure au Proche et au Moyen-Orient, il faut en revanche souligner que Barbie a été autorisé à la diffusion en Arabie saoudite, l'un des pays pourtant les plus conservateurs du monde musulman. Idem aux Emirats arabes unis, où le film sort ce jeudi sur les écrans. Au Maroc, "Barbie" enregistre un énorme succès, qui a permis de relancer l'activité des salles de cinéma.

Le film de Greta Gerwig avec Margot Robbie fait un carton au box office mondial. Il vient ainsi de franchir le cap du milliard de dollars de recettes, quelques semaines seulement après sa sortie.