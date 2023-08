La chanteuse israélienne a réalisé son rêve ce jeudi soir sur la scène du Live Park à Rishon Letzion en interprétant la balade "Hurt"

La chanteuse américaine Christina Aguilera, qui donnait ce jeudi soir son premier concert en Israël au Live Park de Rishon Lezion, a partagé la scène avec Eden Ben Zaken avec la chanson "Hurt". Ce moment, qui restera sans aucun doute gravé dans la tête de l'interprète de "Malkat HaShoshanim", arrive environ dix ans après sa première audition dans l'émission "X Factor" Israël, où tout a commencé.

Lorsque Ben Zaken a appris qu'elle allait chanter avec Christina Aguilera, elle a affirmé que c'était "l'une des plus grandes chanteuses du monde". "Je suis sûre que ce sera une expérience incroyable pour nous deux", avait-elle ajouté.

Aguilera, qui célèbre elle ses 25 ans de carrière, a été produite par la société Bluestone-Live Nation Israel de Guy Basser et Shay Mor Yossef et a interprété ses plus grands succès devant un public israélien enthousiaste et nostalgique.