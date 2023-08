"Heart of Stone", le nouveau film avec Gal Gadot, enfin disponible sur Netflix

Ce nouveau thriller d'espionnage offre une pléthore de scènes d'action éblouissantes dans différentes régions du monde

Le film d'action "Heart of Stone", mettant en vedette l'actrice israélienne de renommée internationale, Gal Gadot, est désormais disponible sur la plateforme de streaming, Netflix. Dans ce thriller d'espionnage rappelant des sagas emblématiques comme "Mission : Impossible" ou "James Bond", Gadot incarne Rachel Stone, experte en renseignement au sein d'une énigmatique agence de maintien de la paix dénommée "The Charter". Le sort de Stone est intimement lié à "The Heart", une technologie redoutable capable d'effondrer un marché financier ou de faire chuter un avion du ciel.

Le long-métrage est l'œuvre du réalisateur Tom Harper, reconnu pour son travail sur la série "Peaky Blinders". Aux côtés de Gal Gadot, le casting comprend des talents tels que Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo et Archie Madekwe. Le film offre une pléthore de scènes d'action éblouissantes dans différentes régions du monde, allant des sauts en parachute aux courses-poursuites en milieu urbain.

Produit par la société Pilot Wave, fondée par Gal Gadot et son époux Jaron Varsano, "Heart of Stone" a été acquis par Netflix en 2021. La plateforme nourrit l'espoir que ce film sera le prélude à une nouvelle franchise à succès.