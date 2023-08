La virtuose du piano Martha Argerich annule ses concerts pour cause de maladie

Les organisateurs ont annoncé lundi 14 août l’annulation des concerts prévus en Autriche et en Allemagne

La pianiste virtuose argentino-suisse Martha Argerich s’est vue contrainte d’annuler ses concerts, prévus au mois d’août en Autriche et en Allemagne, en raison d’une maladie contractée il y a quelques semaines. La semaine dernière, elle avait déjà annulé deux engagements, à Cologne (ouest) et au festival de Lucerne en Suisse pour des raisons médicales. Martha Argerich, âgée de 82 ans, avait prévu de participer à la tournée estivale du West-Eastern Divan Orchestra, la formation fondée en 1999 par le célèbre chef d’orchestre argentino-israélien Daniel Barenboim. Cette formation a pour particularité de réunir des musiciens israéliens et arabes.

Prodigieuse musicienne

La pianiste, née le 5 juin 1941 à Buenos Aires et naturalisée suisse, est considérée comme la plus grande virtuose de sa génération. Son père était issu d'une lignée de Catalans installés à Buenos Aires depuis le XVIIIe siècle. Ses grands-parents maternels étaient, quant à eux, des juifs russes.

ALEJANDRO PAGNI / AFP La pianiste argentine Martha Argerich et le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim accueillent le public lors d'un concert gratuit sur la place Plaza Vaticano à Buenos Aires le 29 juillet 2017

Enfant prodige, Martha Argerich, capable dès l'âge de 3 ans de reproduire au piano une mélodie, a donné son premier concert avec orchestre à 8 ans. En 1955, Martha déménage à Vienne avec toute sa famille pour étudier avec Friedrich Gulda, un maître du piano dont l'enseignement la marquera durablement, indique la Radio Télévision Suisse (RTS) qui a consacré un long article à l’artiste sous forme de portrait. A l'âge de 16 ans, en 1957, malgré ses appréhensions à jouer en public mais par goût de la compétition, elle remporte coup sur coup à quelques jours d'intervalle les premiers prix de deux prestigieux concours: le concours Busoni et celui de Genève (dans la catégorie féminine, le concours distinguant alors hommes et femmes). Elle débute alors avec des grandes tournées de concerts, en Allemagne et en Italie. Pour Martha, Genève est une ville ennuyeuse et peu stimulante. Elle y vivra pourtant de longues années, seule, puis bien plus tard avec ses trois filles.

Réputée pour sa mémoire extraordinaire et son trac légendaire, Martha Argerich était capable très jeune de reproduire des concertos entiers sans aucune partition. Elle joue son répertoire par coeur et ne connaît pas les trous de mémoire. Mais le plus étonnant est qu'il lui suffit de lire une fois la partition pour la connaître, révèle Olivier Bellamy dans sa biographie de l'artiste parue chez Buchet-Chastel.

CHRIS KLEPONIS / AFP La pianiste Martha Argerich est félicitée par le président américain Barack Obama à la Maison Blanche le 4 décembre 2016 à Washington, DC.

Son plaisir est de jouer, et non de "rejouer". Contrairement à la plupart des solistes, qui entraînent inlassablement leurs pièces de concert pour les maîtriser sur le bout des doigts, Martha Argerich possède des capacités qui lui permettent de travailler moins pour un résultat techniquement impeccable et d'une sensibilité extrême.

En 2017 elle avait déjà dû annuler une série de représentations pour raisons de santé, après avoir surmonté un cancer au début des années 2000.