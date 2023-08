Bradley Cooper interprète le chef d'orchestre juif Leonard Berstein dans "Maestro"

Présenté en avant-première à la Mostra de Venise, qui se tiendra du 30 août au 9 septembre, "Maestro" devrait faire sensation

Le célèbre acteur américain Bradley Cooper est à l'affiche du film "Maestro" qui sera diffusé sur Netflix, et dont la bande-annonce a été dévoilée mardi. Dans ce film qu'il a lui-même réalisé, Bradley Cooper interprétera l'acteur principal, le compositeur et chef d'orchestre juif américain Leonard Bernstein. Le film raconte le mariage tumultueux de Bernstein avec l'actrice chilienne Felicia Montalegre, à l'ombre de son homosexualité déclarée.

STF (AFP/Archives) Leonard Bernstein, à droite, lors de répétitions avant un concert à Paris le 8 novembre 1976

Bernstein, né en 1918, est considéré comme l'un des compositeurs américains les plus importants du XXe siècle. Il a signé quelques-unes des grandes œuvres qui ont influencé la musique moderne, dont Candide et Slava. Aux côtés de Cooper, le film met en vedette l'actrice britannique Carey Mulligan dans le rôle de Montalegre, Matt Bomer ou encore Maya Hawke.

Dans la bande-annonce, on découvre d'abord en noir et blanc, puis en couleurs, la relation entre l’icône culturelle Leonard Bernstein et Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Présenté en avant-première à la Mostra de Venise qui se tiendra du 30 août au 9 septembre 2023, "Maestro" devrait faire sensation à la rentrée 2023. Le film sortira dans certains cinémas le 22 novembre, puis sur Netflix le 20 décembre.