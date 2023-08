L'acteur est au coeur d'une controverse engendrée par sa décision de porter une prothèse nasale volumineuse pour interpréter le célèbre chef d'orchestre juif

La famille du compositeur juif Leonard Bernstein a pris la défense de Bradley Cooper mercredi, suite à la controverse engendrée par sa décision de porter une prothèse nasale volumineuse pour interpréter le célèbre chef d'orchestre dans son nouveau film. L'acteur américain, qui a écrit et réalisé "Maestro", dans lequel il joue également le rôle de M. Bernstein, est au cœur d'une polémique depuis la publication de la bande-annonce du film en ligne.

https://twitter.com/i/web/status/1691449668465795072

La controverse porte sur l'utilisation d'un faux nez conséquent, perçu par certains comme perpétuant les stéréotypes sur les Juifs. Certains critiques ont assimilé ce choix artistique au "Blackface", une pratique où des acteurs blancs se maquillaient le visage en noir pour jouer des personnages noirs. Selon eux, Bradley Cooper serait coupable de "Jewface".

Cependant, les trois enfants du compositeur de "West Side Story" ont pris la défense de l'acteur sur le réseau social X, précédemment connu sous le nom de Twitter. ls déclarent être "entièrement d'accord" avec sa décision "d'utiliser des artifices pour accentuer sa ressemblance" avec leur père.

"Leonard Bernstein avait un beau et grand nez", ont répondu Jamie, Alexander et Nina Bernstein dans leur déclaration. "Nous sommes également convaincus que notre père n'aurait eu aucun problème avec cela."

https://twitter.com/i/web/status/1691818410273869854

Fils d'immigrants juifs ukrainiens, M. Bernstein, décédé en 1990, demeure l'un des compositeurs et chefs d'orchestre les plus renommés de tous les temps. Il a notamment dirigé l'Orchestre philharmonique de New York et est célèbre pour sa partition de "West Side Story", un succès phare de Broadway.

Dans "Maestro", Bradley Cooper ("A Star Is Born", "Very Bad Trip") explore la relation tumultueuse de M. Bernstein avec sa femme, Felicia Montealegre, incarnée par Carey Mulligan. Présenté à la Mostra de Venise, le film pourrait faire de lui un candidat à l'Oscar du meilleur acteur.

La question de savoir si les acteurs, notamment blancs, devraient jouer des personnages réels issus de minorités ethniques, a agité Hollywood depuis plusieurs années et s'est récemment étendue aux rôles de personnages juifs. Helen Mirren a par exemple créé la controverse en interprétant l'ancienne Première ministre israélienne Golda Meir dans le film "Golda", qui doit sortir cette année.

Les enfants Bernstein ont félicité M. Cooper pour "la profondeur de son engagement". "Cela nous brise le cœur de voir des représentations inexactes ou des malentendus sur ses efforts", ont-ils ajouté. Selon eux, les critiques sont plutôt "une tentative malhonnête de dénigrer une personne qui a réussi - une pratique que nous avons trop souvent observée à l'encontre de notre propre père."