Britney Spears et Sam Asghari se séparent après seulement un an de mariage

La pop star Britney Spears et son mari Sam Asghari se sont séparés après un peu plus d'un an de mariage, selon une source proche de la situation, citée par les médias américains. "Ils se sont séparés et c'est mieux pour Britney", a révélé la source. Asghari aurait demandé le divorce et quitté la maison qu'il partageait avec Spears pour s'installer dans son propre logement, bien que les représentants du couple aient pour l'instant refusé de commenter la nouvelle. Certaines rumeurs avancent par ailleurs qu'Asghari menacerait de dévoiler des informations "extrêmement gênantes" concernant la chanteuse, si celle-ci ne lui verse pas une somme d’argent conséquente.

Spears, 41 ans, et Asghari, 29 ans, se sont rencontrés en 2016 sur le tournage du clip vidéo "Slumber Party" de Spears, et ont commencé à se fréquenter peu après. Ils ont ensuite annoncé leurs fiançailles en septembre 2021, avant de se marier lors d'une cérémonie intime dans la maison de la chanteuse à Los Angeles en juin 2022. Dans une interview accordée à "Good Morning America", Asghari a décrit le mariage comme un conte de fées et a déclaré que Britney Spears se portait bien.

La chanteuse, qui a lutté pour mettre fin à la tutelle imposée par sa famille en 2008, ne semblait pas au mieux de sa forme ces derniers mois, selon de nombreuses vidéos diffusées par elle-même sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle semble dans un état second.

Le couple a traversé une autre épreuve déchirante en mai de l'année dernière, lorsqu'ils ont partagé la nouvelle d'une fausse couche. Spears, qui avait appelé l'enfant perdu leur "bébé miracle" dans un post Instagram, a déclaré que c'était "une période dévastatrice pour n'importe quel parent".