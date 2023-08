L'énorme succès de "Barbie", symbole des changements spectaculaires en Arabie saoudite

L’engouement est tel dans le royaume saoudien, que certaines salles de cinéma programment jusqu’à 15 séances du film par jour

Qui aurait cru que le film “Barbie”, véritable phénomène de société et immense succès estival au box-office mondial, puisse donner des clés de lecture quant aux révolutions sociétales du Moyen-Orient ?

Des hommes en chemise rose pâle, salopette en jean dans une salle de cinéma de Riyad - la capitale de l’Arabie saoudite - assistant à la projection d’un film sur une poupée en mission pour démanteler le patriarcat ? Une scène inimaginable il y a encore cinq ans dans le royaume ultra-conservateur et rigoriste.

La journaliste du New York Times Viviane Néréim raconte ces scènes, qui semblaient surréalistes et qui sont aujourd’hui quotidiennes dans les cinémas d’Arabie saoudite. Alors que des pays du Moyen-Orient comme le Koweït et le Liban ont appelé à l'interdiction du film pour “avoir sapé les normes de genre traditionnelles”, de nombreux Saoudiens semblent, quant à eux, les ignorer.

“Je suis un homme sans pouvoir ; est-ce que ça fait de moi une femme ?”

L’engouement est tel dans le royaume saoudien, que certaines salles de cinéma programment jusqu’à 15 séances du film par jour. Que ce phénomène se produise en Arabie saoudite – l'un des pays les plus dominés par les hommes au monde – est ahurissant pour beaucoup d’analystes du Moyen-Orient. Il y a seulement huit ans, il n'y avait aucune salle de cinéma dans le royaume saoudien, et encore moins de films sur le patriarcat. Les femmes n'avaient pas le droit de conduire. La police religieuse parcourait les rues, imposant la ségrégation sexuelle et criant aux femmes de se couvrir de la tête aux pieds en noir.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à Riyad, en Arabie saoudite

Un État extrêmement autoritaire

Malgré des changements sociaux radicaux, l'Arabie saoudite reste un État construit autour du patriarcat. Selon la loi, le dirigeant du royaume doit être un membre masculin de la famille royale, et bien que plusieurs femmes aient accédé à des postes de haut rang, tous les membres du cabinet du prince Mohammed et ses conseillers les plus proches sont des hommes. Les femmes saoudiennes peuvent travailler et voyager, mais elles ont toujours besoin de l'approbation d'un tuteur masculin pour se marier. Et les Saoudiens homosexuels et transgenres sont confrontés à une profonde discrimination, et parfois à des arrestations.

FAISAL AL-NASSER / AFP Une vue aérienne montre le gratte-ciel Kingdom Centre (Kingdom Tower) et la route King Fahad, à Riyad, le 24 mai 2020

L’interdiction du film dans d’autres pays du Moyen-Orient est néanmoins un contraste saisissant avec la situation d’apparente ouverture en Arabie saoudite. Malgré ce phénomène, tous les saoudiens ne sont pas pour autant réceptifs au film. Pour l'entrepreneuse Wafa Alrushaid, qui a suggéré que le film soit interdit dans son pays, ses messages sont une "déformation du féminisme", révèle le New York Times. Cette dernière s'oppose également au fait qu'une actrice transgenre ait joué l'une des Barbies. "Ce film est un complot contre les familles et les enfants du monde".