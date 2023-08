Adolescence et traditions juives : "Tu peux oublier ma Bat-Mitzva" arrive sur Netflix

Le film, disponible sur la plateforme à partir du 25 août, offre une histoire touchante sur l'acceptation de soi et les défis du passage à l'âge adulte

Netflix explore une fois de plus les traditions juives avec son nouveau film "Tu peux oublier ma Bat-Mitzva" (‘You are so not invited to my Bat Mitzvah"), qui sera disponible sur la plateforme à partir du 25 août. Cette comédie, adaptée du roman de Fiona Rosenbloom, nous fait suivre les aventures de Stacy Friedman (interprétée par Sunny Sandler), une jeune fille de 12 ans sur le point de célébrer sa Bat Mitzvah. Stacy rêve d'une fête grandiose avec la présence de célébrités et espère même recevoir son premier baiser de la part de son béguin, Andy Goldfarb (joué par Dylan Hoffman). Toutefois, ses parents (interprétés par Idina Menzel et Adam Sandler) ne partagent pas ses ambitions démesurées et lui demandent de revoir ses attentes à la baisse. Heureusement, Stacy pense pouvoir compter sur le soutien de sa meilleure amie Lydia Rodriguez Katz (incarnée par Samantha Lorraine). Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

Le film, réalisé par Sammi Cohen et écrit par Alison Peck, aborde avec justesse et sensibilité le passage de l'enfance à l'adolescence. Il met en lumière le parcours de Stacy, qui évolue de l'égoïsme à l'altruisme, et celui de Lydia, tiraillée entre ses propres désirs et sa loyauté envers son amie. Les sœurs Sandler, Sunny et Sadie, qui interprètent Stacy et sa grande sœur Ronnie, apportent une touche d'authenticité à leur relation à l'écran.

Inspiré des comédies romantiques, le film offre une histoire touchante et audacieuse sur l'acceptation de soi et les défis du passage à l'âge adulte. Tout en abordant des thèmes tels que l'inclusion et l'exclusion, notamment à travers le dilemme d'un adolescent non-binaire quant à sa Bar ou Bat-Mitzva, il réussit à capturer avec justesse les angoisses de l'adolescence, sans condescendance, et se révèle à la fois drôle, charmant et émouvant.