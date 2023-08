La grande finale de Mini Voices Israël, jeudi soir à Netanya au profit d'enfants malades du cancer

La finale du concours Mini Voices Israël aura lieu le jeudi 24 août à 20h30, au profit d'enfants malades, en présence de nombreuses stars dont Jeane Manson

Après multiples auditions, séances de coaching avec la chanteuse professionnelle Véronique Chemouny (entre autres choriste de Gloria Gaynor) et une demi-finale incroyable avec les meilleurs jeunes chanteurs français d'Israël, le concours de chant Mini Voices organise jeudi soir, en public, sa grande finale.

Mini voices Les finalistes 2023

"L''aventure a commencé en novembre 2022. Nous avons posté une annonce sur les réseaux sociaux et nous avons reçu une centaine de vidéos de chanteurs âgés de 6 à 16 ans, nous en avons retenu 20", explique Vanessa Attali, productrice des Mini voices. "La demi-finale, organisée le 30 avril au Capella à Tel-Aviv, nous a ensuite permis de sélectionner les douze finalistes qui se présenteront devant le jury de célébrités le 24 août au NAC de Netanya".

Une finale qui promet d'être un grand moment de fête avec la chanteuse et actrice franco-américaine Jeane Manson, Rebecca Sayaque, gagnante de The Voice Kids en France diffusé sur TF1, le chanteur américain à la voix hors normes Yokaï Edwards Ben Israël, et enfin Rivka, la fille du célèbre chanteur décédé Daniel Lévi, accompagnée de sa mère Laure Lévi. L'émission sera présentée par la chanteuse et animatrice Orly Solomon ainsi que Yoni Bakouche, animateur israélien.

FRANCOIS GUILLOT / AFP Jeane Manson

“La finale est organisée en partenariat par 2 Gather Production et l’Association Zégué zen dont l'objectif de contribuer au développement d’un état d’esprit positif de la société et donc d’entreprendre ou d’encourager tous types d’actions positives telles

qu’aider des populations en difficulté, des enfants malades”, explique Vanessa Attali.

Les fonds récoltés lors de cette soirée viendront soutenir l’organisme Guedolim MeHaHaim, à l'origine du gan Kindergarden of dreams, un gan spécialement conçu pour les tout-petits atteints de cancer et reconnu comme "le premier centre éducatif et de convalescence stérile au monde".

Prix : 160 nis. Paiement par BIT, Revolut, PayPal, CB ou virement bancaire. ⚠️ Uniquement sur réservations au 📞055-271-4746