La prothèse de nez de Bradley Cooper dans "Maestro" n'a rien d'antisémite, tranche l'ADL

La semaine dernière, les enfants du compositeur avaient également pris la défense de Bradley Cooper

L'ADL (Anti-Defamation League) a pris position après la polémique suscitée par la prothèse de nez portée par l'acteur Bradley Cooper pour incarner le chef d'orchestre juif Leonard Bernstein dans le film "Maestro". L'association américaine a ainsi balayé les critiques, en affirmant que l'accessoire utilisé n'avait rien d'antisémite.

"Tout au long de l'histoire, les Juifs ont souvent été représentés dans les films et la propagande antisémites comme des caricatures diaboliques avec de grands nez crochus. Mais ce film, qui est un biopic sur le légendaire chef d'orchestre Leonard Bernstein, n'a rien à voir avec cela ", a déclaré l'ADL dans un communiqué relayé par Variety.

La semaine dernière, les enfants du compositeur avaient également pris la défense de Bradley Cooper, qui a écrit et réalisé le film, en affirmant être "entièrement d'accord" avec sa décision "d'utiliser des artifices pour accentuer sa ressemblance" avec leur père.

STF / AFP Léonard Bernstein en 1977

"Leonard Bernstein avait un beau et grand nez. Nous sommes également convaincus que notre père n'aurait eu aucun problème avec cela", ont réagi Jamie, Alexander et Nina Bernstein sur X (anciennement Twitter). Les enfants Bernstein ont félicité Bradley Cooper pour "la profondeur de son engagement", ajoutant qu'ils avaient le cœur brisé face aux malentendus et aux critiques qui le visaient.