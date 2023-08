Jeremy Jacobowitz, un Juif new yorkais qui croque la “Big Apple”

Dans le monde très concurrentiel et saturé des influenceurs “food”, ce jeune New-Yorkais aux airs de gendre idéal se démarque avec une touche d'humour juif

Jeremy Jacobowitz aurait pu continuer tranquillement sa carrière dans le domaine de la télévision et des médias. Dans le monde très concurrentiel et saturé des influenceurs “food”, ce jeune New-Yorkais aux airs de gendre idéal a décidé de quitter le petit écran afin de partager avec enthousiasme et une touche d’humour juif son amour de la cuisine. Et le succès est au rendez-vous, avec une communauté de fans d’environ un million de followers sur les réseaux sociaux.

Screenshot Youtube - courtesy Jeremy Jacobowitz

« J'ai grandi juif, toute ma famille est juive, j'ai fait ma bar-mitsva, j'ai tout fait. Je suis bien plus un juif culturel new-yorkais qu'autre chose… cela me définit plus que l'aspect religieux », déclare Jacobowitz, dans une interview accordée au quotidien israélien Ynet. Son identité juive, il la partage avec ses followers lorsqu’il aborde par exemple l’épineuse question de savoir quel est le meilleur bagel de New York - la capitale mondiale du bagel et du deli (avec Montréal peut-être). Alors, Katz’s ou le Deli de le 2e Avenue ?

Être un juif à New York

Jacobowitz ne se contente pas d’un pèlerinage vers la cuisine juive new yorkaise, bien qu’il aurait amplement de quoi remplir des heures de contenus pour les réseaux sociaux au vu de l’offre illimitée de New York en la matière.

DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP une vue extérieure de Katz's Delicatessen le 29 avril 2022 à New York

Sa passion pour la cuisine asiatique l’amène également vers des incursions culinaires du côté du Japon et de la Corée, que ce soit à travers les merveilles du multiculturalisme de la Grosse Pomme “carrefour du monde”, ou alors directement depuis le pays du Soleil Levant.

AP Photo/Seth Wenig, File Une vue sur les toits de la ville de New York, avec l'Empire State Building au centre, depuis One World Trade, à New York, États-Unis, le 15 juin 2021.

“Je suis un New-Yorkais de bout en bout et la communauté juive a un tel lien avec New York, qui transparaît en quelque sorte. Je veux dire, les bagels sont une institution new-yorkaise. Oui, ce sont des Juifs de Pologne à l’origine, mais tout est enraciné ici. Je pense que c'est à cela que je me connecte bien plus qu'à toute autre chose. Pour moi, le judaïsme représente définitivement la culture et l'histoire, c'est ce que je suis.”

Dans l’une de ces vidéos, le gastronome s’entretien avec un autre juif new yorkais - de Brooklyn précisément - Douglas Emhoff, le mari de la vice-Présidente américaine Kamala Harris. Est-ce que la nourriture peut arrêter la haine ? Un intitulé passionnant pour aborder la lutte contre l'antisémitisme, la place du judaïsme dans la vie de Emhoff et le rôle que la nourriture peut jouer comme vecteur identitaire.

Cuisine israélienne

Parmi les autres sujets abordés dans cet entretien, la croissance exponentielle des restaurants israéliens à New York, qui poussent comme des champignons (à New York et ailleurs dans le monde) qui n’est pas prête de s’arrêter, selon lui. “On dirait que tout le monde à New York adore la cuisine israélienne”, déclare Jacobowitz à Ynet. Et ce dernier de mettre en avant la simplicité et la qualité des produits, ainsi que leur saveur incomparable, qui explique en partie le phénomène autour de la gastronomie israélienne dans le monde.