Spirou, figure de la résistance dans une exposition inédite

L'exposition propose une immersion inédite dans la Belgique occupée, grâce au célèbre aventurier de la bande dessinée

L'exposition "Spirou dans la tourmente de la Shoah" présentée au Mémorial de la Shoah à Paris du 9 décembre 2022 au 30 août 2023 est tirée de la série de BD d'Emile Bravo "Spirou, l'espoir malgré tout". Elle propose une immersion inédite dans la Belgique occupée, grâce au célèbre aventurier de la bande dessinée.

Michaël Assous / i24NEWS Exposition Spirou à Paris

Photographies d'époques, tableaux, journaux, l'exposition est richement documentée et passionnément instructive : "C'est une œuvre typique des années 2000, on a entendu parler de la Shoah à travers les témoins pendant des années, mais ces témoins disparaissent peu à peu. Cela signifie que la mémoire de la Shoah aujourd'hui est entre les mains d'artistes, de documentalistes, d'écrivains, et de dessinateurs", explique Didier Pasamonik, commissaire scientifique de l'exposition. Spirou, qui fait figure de résistance, va rencontrer le couple de peintres Felka Platek et Felix Nussbaum, cachés à Bruxelles parce que juifs.

Michael Assous / i24NEWS Œuvres de Felix Nussbaum, au Mémorial de la Shoah, à Paris

Spirou va être frappé d'empathie et va les aider à survivre à l'occupation nazie. "C'est à ce moment-là qu'il prend alors conscience du problème de la persécution", souligne Emile Bravo. L'exposition contient également les œuvres sombres de Nussbaum et met en exergue les figures de Jean Doisy, alias Jean-Georges Evrard, le rédacteur en chef de Spirou, Suzanne Moons, dite "Brigitte", la résistante de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le sociologue Victor Martin, "l'espion d'Auschwitz".

Michael Assous / i24NEWS Le théâtre de marionnettes fondé par André Moons et Jean Doisy en Belgique remplace l’interruption de la publication du journal et sert alors de couverture à un réseau de résistants

"Emile Bravo a su allier fiction et réalité, le tragique et le léger, et de faire comprendre la Shoah de façon à ce qu'elle ne soit pas traumatisante mais de façon intelligente et construite", affirme M. Pasamonik. "C'est raconté de manière humaniste, empathique et décrit parfaitement le processus génocidaire sans que ce soit lourd et angoissant. C'est aussi un excellent support de dialogue pour expliquer la Shoah aux plus jeunes", poursuit-il.

Michael Assous / i24NEWS L'exposition Spirou, à Paris

Avec son âme d'enfant, Spirou représente le personnage candide qui cherche à comprendre l'inexplicable et la folie humaine de l'époque. "Il perçoit tout cela comme une injustice terrible, il a aussi des amis, une bande de petits copains, parmi eux il y a un frère et une sœur qui sont juifs."

Michael Assous / i24NEWS L'exposition Spirou à Paris

Spirou développe son esprit, essaye de rester lui-même dans les périodes les plus noires, c'est-à-dire de rester humain", explique l'auteur prolifique. Constituée de douze séquences, l'exposition n’"est pas un cours d’histoire mais un ressenti face à l’atrocité de la Shoah et un appel aux sentiments humanistes que nous avons tous en nous. C’est très fort", conclut Didier Pasamonik.

Michael Assous / i24NEWS L'exposition Spirou à Paris

L'exposition, qui continue d'attirer grands et petits, s'achève le 30 août et sera ensuite déplacée à Toulouse.