Le célèbre DJ Tiësto se produira en Israël en novembre (média)

Le DJ et producteur de musique superstar Tiësto devrait revenir en Israël pour donner un concert en novembre à Tel-Aviv, a rapporté lundi le média Mako.

Tiësto, né sous le nom de Tijs Michiel Verwest, est considéré comme l'un des plus grands et des plus importants DJ de l'histoire de la musique électronique.

L'artiste influent est à l'origine de nombreux hits tels que "The Motto", "The Business" et "Jackie Chan".

Le DJ néerlandais continue de donner plus de 100 concerts par an, notamment sur la scène principale de festivals tels que Tomorrowland, Ultra, Creamfields et bien d'autres encore. Le concert de Tiësto à Tel-Aviv sera son premier en Israël depuis plus d'un an. En 2022, il s'était produit à Eilat dans le cadre d'un festival.

Selon un classement de 2022, Tiësto est le troisième DJ le plus riche du monde devant David Guetta et Steve Aoki avec une fortune estimée à plus de 170 millions d'euros.