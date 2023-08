Biographie de Goldman: le chanteur se dit "triste pour ceux qui se font duper"

"Je lui ai écrit pour lui dire que je faisais ce livre. Je lui ai demandé d'avoir accès à certaines de ses archives et il n'a pas répondu", a déclaré l'auteur

Jean-Jacques Goldman s'est dit attristé par la récente publication de sa biographie, écrite par l'historien Ivan Jablonka. "Je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi", a-t-il déclaré cette semaine au Canard enchaîné. Une prise de parole du chanteur d'autant plus marquante que celui-ci s'exprime très rarement dans les médias depuis sa mise en retrait il y a 20 ans.

Ivan Jablonka a réagi lundi aux critiques de l'artiste dont il est un fan déclaré. "Je ne suis pas très surpris parce que ça répond à sa logique, qui est celle du retrait de la vie publique. Par ailleurs, je lui ai écrit pour lui dire que je faisais ce livre. Je lui ai demandé d'avoir accès à certaines de ses archives et il n'a pas répondu, il a refusé", a indiqué l'historien sur France Inter. D'après le Canard enchaîné, les proches de Goldman ont également refusé de s'entretenir avec l'auteur.

"Un historien ce n'est pas quelqu'un que l'on autorise. Un historien incarne la liberté de pensée, d'expression. Le but d'un livre de sciences sociales, c'est de dire des choses vraies. Et peu importe si cela ne plaît pas aux uns ou aux autres, la définition même de l'histoire, c'est des enquêtes dans l'absence", a encore dit Ivan Jablonka, prix Médicis 2016, qui définit son essai comme une enquête sociale sur le phénomène Goldman.