"Wonderful & Great" : l’Israélienne Netta Barzilai sort un nouveau single en anglais

La chanteuse israélienne Netta Barzilai, gagnante de l’Eurovision en 2018, a sorti ce mercredi un nouveau single en anglais, intitulé "Wonderful & Great". La chanson fera partie du nouvel album de l’artiste, dont la sortie est prévue en janvier 2024. "'Wonderful & Great' est ma version déjantée de la chanson 'Hayalda hakhi yaffa bagan' ('La plus belle fille de la maternelle' – chanson pour enfant israélienne), cette fille pour qui tout se passe de la manière la plus parfaite, au point que cela en devient ennuyeux", a confié Netta Barzilai à la chaîne publique israélienne Kan.

"J'ai pensé qu’il n’y avait pas tellement d’actes d’amour gratuits entre les gens et je voulais donc promouvoir cette énergie entre les personnes pour la faire passer de la jalousie à la bienveillance", a-t-elle poursuivi. "L'inspiration pour ce titre m’est venue d’une chanson que mes amis et moi chantons à quatre heures du matin après une fête et que nous devons rentrer tous ensemble sans nous embrouiller", a-t-elle confié.

Netta Barzilai entamera, jeudi, une tournée internationale de concerts dans toute l’Europe et aux États-Unis, qui porte le nom de la nouvelle chanson. L’artiste israélienne se produira notamment à Londres, Amsterdam, Berlin, Cologne et Sofia, avant de s’envoler vers Orlando, patrie de Disney, où elle ouvrira le EQUAL Workplace Summit 2023, rassemblement annuel de milliers de chefs d'entreprise, employeurs, employés et autres participants LGBT.