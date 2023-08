Agnetha Fältskog, la chanteuse d'ABBA, de retour avec un nouveau single

Après la séparation du groupe suédois en 1982, la chanteuse avait poursuivi une carrière en solo

La célèbre chanteuse Agnetha Fältskog, du groupe de musique ABBA, va sortir un single en tant qu'artiste solo cette semaine.

"Première mondiale de Where Do We Go From Here" sur BBC2 radio jeudi, a écrit l'artiste dans un post sur Instagram. Après la séparation du groupe suédois en 1982, la chanteuse avait poursuivi une carrière en solo. Le groupe s'est ensuite reformé en 2021 pour la sortie d'un album et d'un spectacle d'hologrammes numérisé.

Lindeborg (Scanpix/AFP/File) ABBA

En mai 2004, la chanteuse a sorti l'album "My Colouring Book 4" qui s'est vendu à 500 000 exemplaires dans le monde dont 50 000 au Royaume-Uni et a obtenu la sixième place du hit-parade allemand. Puis en mai 2013, son album "A" dont est extrait le single "When You Really Loved Someone" est devenu disque d'or au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et en Suède.