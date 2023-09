Le dernier film du réalisateur français semble être une continuation de la veine plus sombre de son travail

Le réalisateur français de renommée internationale, Luc Besson, fait son grand retour sur le devant de la scène avec son dernier film, "Dogman", en compétition au Festival du film de Venise pour le Lion d'or. Cette nomination marque une étape significative pour le cinéaste, notamment après les allégations de viol à son encontre, définitivement écartées par la justice cette année. Présent à Venise jeudi, le film a également été projeté au Festival du film américain de Deauville samedi soir.

GABRIEL BOUYS / AFP Le réalisateur français Luc Besson avec sa femme Virginie Besson-Silla lors de la présentation du film "Dogman" à la 80ème Mostra de Venise le 31 août 2023 au Lido de Venise.

Souvent considéré comme un outsider par la critique, Besson est néanmoins l'un des rares réalisateurs français à jouir d'une large reconnaissance à l'international. "Dogman" semble être une continuation de la veine plus sombre de son travail, rappelant des films comme "Subway", "Nikita" ou encore "Léon", qui a lancé la carrière de Natalie Portman.

Caleb Landry Jones, étoile montante du cinéma indépendant américain et lauréat du prix d'interprétation à Cannes en 2021 pour "Nitram", tient le rôle principal dans "Dogman". Le film raconte l'histoire d'un enfant battu et rejeté par son père, qui l'enferme jour et nuit dans une cage avec des chiens. Devenu adulte, handicapé depuis que son père lui a tiré dessus, il vit en marge de la société, organisant des rapines dans les maisons des riches. Drag queen à ses heures perdues, il entonne du Edith Piaf sur la scène d'un cabaret.

Besson a beaucoup misé sur "Dogman", d'autant que son ambition de créer un rival français aux grands studios hollywoodiens a été freinée par les échecs commerciaux, notamment celui de "Valérian et la Cité des Mille Planètes". Malgré tout, le réalisateur reste optimiste. "Ce qui me rend particulièrement fier aujourd'hui, c'est ma liberté créative," a-t-il déclaré. Dogman sortira dans les salles françaises le 27 septembre.