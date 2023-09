La série "Fauda" en route vers une cinquième saison

Quelques mois après la diffusion de la 4e saison, les différents acteurs impliqués ont tenu des pourparlers afin de conclure un accord en faveur d'une suite

Les fans de la célèbre série israélienne "Fauda" vont être aux anges : après avoir laissé planer le doute sur l'avenir de Doron Kabilio et de ses compagnons d'arme, en annonçant que la quatrième saison pourrait être la dernière, les producteurs de la série et la chaîne de télévision Yes seraient en négociations avancées pour offrir à Fauda une suite, a révélé lundi le site internet Ynet.

Quelques mois après la diffusion de la quatrième saison, les différents acteurs impliqués ont tenu des pourparlers afin de conclure un accord en faveur d'une suite. Bien que le contrat ne soit pas encore scellé, des sources proches du dossier indiquent de manière non officielle qu'un consensus se dessine pour prolonger cette série phare de la télévision israélienne, qui a connu un succès immense à l'international.

"Nous avions écrit la quatrième saison de 'Fauda' comme si c'était la dernière," a déclaré la star de la série, Lior Raz, lors d'un podcast intitulé "Hors Cadre". "Mais maintenant, nous voulons une autre saison," a-t-il ajouté.

i24NEWS Avi Isacharoff et Lior Raz, créateurs de la série Fauda

À ce stade, les détails sur l'intrigue de la nouvelle saison ainsi que la distribution restent flous. Une annonce officielle devrait être faite dès que l'accord final sera signé. De son côté, la chaîne Yes n'a pas souhaité confirmer cette information.

Cette cinquième saison devrait réjouir les fans qui peuvent espérer suivre encore les péripéties haletantes de Doron Kabilio et de ses compagnons.