Jacqueline Gallicot-Madar : le bruit silencieux de la mémoire

L'artiste explore les profondeurs du "pourquoi" depuis sa jeunesse. Son parcours se nourrit d’un impératif: ne jamais oublier

Jacqueline Gallicot-Madar est une artiste internationale profondément ancrée dans une quête de mémoire indélébile, passée de l'écriture à la peinture sans jamais rompre son lien avec le texte. Cet engagement est au cœur de son travail artistique.

Au-travers de ses œuvres, une énergie vitale émerge et confronte le public à la nécessité de regarder la tragédie en face et de la transmettre. L’artiste incarne "la fille de l'âme des déportés" pour le public, elle partage une histoire à portée universelle:

"Cette quête je la veux toujours, cependant dans la lumière, dans l'espérance", exprime-t-elle.

Jacqueline Gallicot-Madar Huile sur toile

Pourtant, son art transporte le fardeau de la Shoah. De cette tragédie jusqu’à ce jour, elle n'offre aucune consolation. Elle explore les profondeurs du "pourquoi". Son parcours artistique se nourrit d’un impératif: celui de ne surtout jamais oublier l'innommable.

Jacqueline Gallicot-Madar Huile sur toile

Jacqueline Gallicot-Madar vous invite à un l'Open Studio le 7 septembre 2023, dans son atelier de la Rue du bac à Paris. Une initiative qui va au-delà des toiles et des mots. Cet événement proposera au public un accès intime à son processus créatif. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir les œuvres en cours, de dialoguer avec l'artiste et de plonger dans les motivations qui animent son travail. L'Open Studio crée un espace où l'émotion et la compréhension se mêlent, renforçant le lien entre l'artiste et le public.

Jacqueline Gallicot-Madar Huile sur toile

Face à la toile, Jacqueline Gallicot-Madar mène un combat pour capturer une parcelle de vérité, un élan pour avancer, persuadée que "Demain sera un jour nouveau."