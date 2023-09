Littérature: la sélection du Goncourt 2023 snobe les stars

Des poids lourds des lettres comme Amélie Nothomb ou Sorj Chalandon ont été écartés cette année de la compétition au profit d’auteurs moins connus

La première liste des romans sélectionnés pour le prestigieux Goncourt, vaisseau-amiral de cette tradition si française des prix littéraires, vient d’être dévoilée ce mardi 5 septembre. Avec d’ores et déjà quelques surprises puisque l’académie Goncourt, réunie comme le veut la tradition au restaurant Drouant à Paris, a choisi d’écarter des stars de la littérature qui caracolent chaque année en tête des ouvrages les plus vendus, comme la Belge Amélie Nothomb. Cette dernière n’a jamais remporté le Goncourt, mais est lauréate du non moins prestigieux Renaudot en 2021 pour "Premier sang”.

Francois Lo Presti (AFP/Archives) L'écrivaine belge Amélie Nothomb le 16 novembre 2011 à Lille

Neige Sinno, Eric Reinhardt, Mokhtar Amoudi ou encore Gaspard Koenig. Une rentrée des prix littéraires placée sous le signe du renouveau en quelques sortes, en écho aux critiques pour qui cette tradition ne serait que le reflet d’un certain “entre-soi” poussiéreux et parisien. Voici donc la liste des romans sélectionnés pour succéder à l’autrice Brigitte Giraud.

La première sélection du prix Goncourt 2023

Mokhtar Amoudi, Les Conditions idéales, Gallimard

Jean-Baptiste Andrea, Veiller sur elle, L'Iconoclaste

Dominique Barbéris, Une façon d'aimer, Gallimard

Vincent Delecroix, Naufrage, Gallimard

Cécile Desprairies, La Propagandiste, Seuil

Émilie Frèche, Les Amants du Lutetia, Albin Michel

Dorothée Janin, La Révolte des filles perdues, Stock

Gaspard Koenig, Humus, L'Observatoire

Kevin Lambert, Que notre joie demeure, Le Nouvel Attila

Akira Mizubayashi, Suite inoubliable, Gallimard

Laure Murat, Proust, roman familial, Robert Laffont

Léonor de Récondo, Le Grand Feu, Grasset

Éric Reinhardt, Sarah, Susanne et l'écrivain, Gallimard

Antoine Sénanque, Croix de cendre, Grasset

Neige Sinno, Triste tigre, POL

Jean-Philippe Toussaint, L'Échiquier, Minuit

Les membres de l’académie Goncourt présenteront le 3 octobre leur deuxième sélection, avant de révéler la liste des quatre finalistes le 25 octobre à Cracovie.

ALAIN JOCARD / AFP L'auteur français Jean-Paul Dubois s'adresse à la presse à son arrivée au restaurant Drouant à Paris alors qu'il reçoit le prix littéraire français, le Prix Goncourt, le 4 novembre 2019

Présidée par Didier Decoin, l’académie est composée de Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens, Paule Constant, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor, et depuis mars dernier, Christine Angot.