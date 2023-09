"Désormais, des collègues d'Israël et de Russie pourront faire du cinéma ensemble"

La ministre russe de la Culture, Olga Lyubimova, et l'ambassadeur d'Israël à Moscou, Alexandre Ben Zvi, ont signé un accord de coopération dans le domaine du cinéma.

Olga Lyubimova, a indiqué que les négociations pour la signature de l'accord avaient commencé en 2009, à l'initiative d'Israël. "Il s'agit d'une contribution importante au développement de la coopération bilatérale", a-t-elle écrit sur sa chaîne Telegram. "La communauté professionnelle attendait ce document depuis longtemps. Désormais, des collègues d'Israël et de Russie pourront faire du cinéma ensemble, et utiliser les archives des deux pays. Nous attendons avec impatience la présence de réalisateurs israéliens au programme de nos festivals de cinéma."

https://twitter.com/i/web/status/1699453073188331693 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le journal Rossiyskaya Gazeta, l'ambassadeur Ben Zvi a déclaré pour sa part que la signature de l'accord donnerait un nouvel élan aux relations culturelles entre la Russie et Israël. "Je suis convaincu que nous réaliserons de nombreux films ensemble", aurait-il dit. "Les producteurs sont intéressés par cette coopération. Les films israéliens sont de haut niveau et nous sommes sûrs que le public russe les appréciera."

La nouvelle de l'accord a provoqué l'indignation des partisans de l'Ukraine en Israël. "Les ministères israéliens de la Culture et des Affaires étrangères ont-ils déraillé ?", a écrit Anna Zerova, une militante de premier plan. "Que vont faire nos réalisateurs ? Filmer des faux sur le massacre russe de Boutcha ?", s'est-elle indignée. "Ils ont laissé cet accord de coopération dans un tiroir pendant 15 ans et ont décidé de le signer en pleine guerre, alors qu'un pays terroriste au régime dictatorial a envahi le territoire de son voisin indépendant ? Un pays où le cinéma et le théâtre sont devenus des outils centraux de propagande ?", a-t-elle ajouté.