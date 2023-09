Luc Besson, Woody Allen et Roman Polanski à la Mostra de Venise

Le directeur de la Mostra a justifié l'invitation de ces trois cinéastes, au passé judiciaire contesté, par la nécessite de distinguer l'homme de l'artiste

La 80e Mostra de Venise, qui s’est ouverte le 30 août, marquée par la grève à Hollywood et l'absence consécutive de nombreuses stars attendues, s’est également distinguée par sa sélection. Avec des films de Luc Besson, Woody Allen et Roman Polanski, 17 accusations à eux trois, selon le collectif Tapis rouge, colère noire (TRCN), le festival fait polémique.

GABRIEL BOUYS / AFP Luc Besson avec sa femme et ses enfants sur le tapis rouge du film "Dogman" présenté en compétition à la 80e Mostra de Venise

Luc Besson, visé par des accusations de viol définitivement écartées par la justice française cette année, n'a pas vraiment emporté l'adhésion en compétition avec "Dogman", thriller empruntant à la fois aux "101 Dalmatiens", à "Joker" et à "La Môme" selon des critiques partagées.

Woody Allen, ignoré par l'industrie américaine du cinéma depuis les accusations d'incestes portées par sa belle-fille, a pu constater à Venise qu'il était toujours populaire en Europe, une foule de journalistes se pressant à la conférence de presse de son 50e film présenté hors compétition, "Coup de Chance", le premier tourné en français.

AP Photo Roman Polanski

Roman Polanski, qui fuit depuis plus de 40 ans la justice américaine après une condamnation pour des relations sexuelles avec une mineure, ne s'est pas déplacé à Venise, où son dernier film "The Palace", avec notamment Fanny Ardant, a reçu un accueil glacial et a été éreinté par la critique.

Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, a justifié l'invitation de ces trois cinéastes de légende en appelant à distinguer l'homme de l'artiste, sans convaincre toutefois les mouvements féministes, qui ont condamné leur venue et dénoncé l'impunité qui règne dans le 7e art. Des collages sont d'ailleurs apparus à Venise pour dénoncer leur présence.

TIZIANA FABI / AFP Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera

La Mostra de Venise entre dans sa dernière ligne droite avec la projection des ultimes films de la compétition et de la divulgation du palmarès samedi soir. Les membres du jury, présidé par Damien Chazelle, doivent encore découvrir cinq films avant de décider qui remportera le Lion d’Or.