Valérie Abecassis et le magazine Culture sont de retour ce soir sur i24EWS

On parlera télé avec la fameuse série "Croisements Gaza St Germain" sur OCS. L’amour fou réciproque entre une juive et un musulman, tous deux Français

Devinez qui voilà ? La Culture, votre magazine qui revient pour une nouvelle saison avec, comme toujours, son lot d’arts, de spectacles, de livres et de cinéma.

Portrait du cinéaste Jerry Schatzberg. Jerry Schatzberg... 96 ans. Vous ne le connaissez pas ? Séance de rattrapage, et l’occasion de revenir sur le parcours de ce fils de fourreur de Brooklyn, devenu photographe, puis réalisateur pour Al Pacino ou Faye Dunaway.

Au sommaire, également, la comédie dramatique du moment en Israël: "Sheva Brarot" Un film dur et drôle, un règlement de compte familial qui fait écho à une réalité : au Maroc en particulier, et en Afrique du nord en général, dans les années 50, on pouvait donner un ou deux enfants à ses proches s’ils étaient stériles ou seuls. Aujourd'hui, on appellerait cela des crimes familiaux, mais à l’époque c’était courant. Le film est inspiré de l'histoire de la famille de la réalisatrice.

On va vous montrer de l’art, bien sûr, avec l’expo qui a fait courir tout le monde cet été au musée de Tel Avic : Ilya et Emilia Kabakov. On parlera télé avec la fameuse série "Croisements Gaza St Germain" sur OCS. L’amour fou réciproque entre une juive et un musulman, tous deux Français, qui finissent engagés en Israël et à Gaza. C’est ambitieux, rythmé et tourné avec l’influence de Fauda et les codes des séries françaises, type "Plus belle la vie". Un Romeo et Juliette au Moyen-Orient. On reçoit toute l’équipe !

Et puis, enfin, en deuxième partie, focus sur le documentaire titré "Radio Propaganda". L’histoire de la radio d'Israël en langue arabe créée en 1948 pour s’adresser en arabe aux mizrahi et aux ennemis du jeune Etat. Nous serons avec le réalisateur de ce documentaire, et nous entendrons Michel Abitbol, historien et spécialiste des relations entre les juifs et les arabes.

Sur i24NEWS, vendredi à 20h (il) et samedi à 22h (il), et en rediffusion toute la semaine sur la chaine