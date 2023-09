Venise : "Pauvres créatures" du Grec Yorgos Lanthimos remporte le Lion d'or

Le jury de la 80e Mostra, présidé par Damien Chazelle, a remis le prix à ce Frankenstein au féminin

La Mostra de Venise a couronné le Grec Yorgos Lanthimos et son film "Pauvres créatures", avec Emma Stone, au terme d'un festival marqué par la grève à Hollywood et l'invitation de cinéastes visés par le mouvement #MeToo. Avec ce film, le cinéaste grec Yorgos Lanthimos ("The Lobster", "La Favorite"), habitué des festivals, obtient enfin la consécration.

Le film est une sorte de Frankenstein au féminin, fantastique et baroque, en grande partie en noir et blanc. Parfois cru, "Pauvres créatures" est tout à la fois un divertissement et un message sur la façon dont les normes pèsent sur les femmes. La star américaine Emma Stone, qui produit aussi le film, y incarne une créature candide qui fait son éducation sentimentale et sexuelle. L'actrice n'avait pas fait le déplacement à la Mostra en raison de la grève qui paralyse Hollywood.

Tiziana FABI / AFP La réalisatrice polonaise Agnieszka Holland reçoit le prix spécial du jury pour "Zielona Granica" à la 80e Mostra de Venise

Le film et Bella Baxter, son personnage principal, "une créature incroyable, n'existeraient pas sans Emma Stone, une autre créature incroyable", a déclaré Yorgos Lanthimos en recevant son prix.

Le jury présidé par Damien Chazelle ("La-la-land", "First Man") a également envoyé un message politique en décernant plusieurs prix à des films dénonçant le sort réservé aux migrants par l'Europe. Grande voix du cinéma polonais, Agnieszka Holland a reçu le prix spécial du jury pour "Green Border", qui montre le sort tragique de migrants originaires de Syrie, d'Afghanistan et d'Afrique, ballottés entre la Pologne et le Bélarus en 2021, prisonniers d'un jeu diplomatique qui les dépasse.

Un jeune acteur sénégalais, Seydou Sarr, a reçu le prix du meilleur espoir pour son rôle de jeune migrant qui traverse au péril de sa vie l'Afrique et la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, dans "Moi, Capitaine" de Matteo Garrone, film qui remporte aussi le Lion d'argent de la meilleure réalisation.

GABRIEL BOUYS / AFP Le réalisateur italien Matteo Garrone (G) pose avec le Lion d'argent du meilleur réalisateur et l'acteur Seydou Sarr pose avec le prix "Marcello Mastroianni" du meilleur jeune acteur pour "Io Capitano"

Côté interprètes, la Mostra a distingué deux Américains : Cailee Spaeny, 25 ans, pour son premier grand rôle, celui de l'épouse du "King", Priscilla Presley, dans le biopic "Priscilla" de Sofia Coppola, et Peter Sarsgaard, qui donne la réplique à Jessica Chastain, en homme souffrant de démence, dans "Memory" de Michel Franco.