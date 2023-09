“Croisement Gaza-Bd Saint Germain”: un Roméo et Juliette des temps modernes

Cette série, dont l'intrigue nous plonge au coeur des bouleversements du Moyen-Orient, raconte l'histoire d'amour entre Yaël et Youssouf

Deux Parisiens, la vingtaine. Élèves brillants, Yaël et Youssouf ont tout en commun ; leur jeunesse, leurs douleurs. Ils s’aiment plus que de raison dans leur cocon du boulevard Saint-Germain. Pourtant, un conflit éloigné de 4600 km les rattrape et les sépare. Pour essayer de soigner leurs souffrances et tenter de retrouver leur identité, ils choisissent chacun un côté de la frontière israélo-palestinienne. Yaël et Youssouf se retrouveront quelques années plus tard face à face, leurs armes braquées l’une contre l’autre dans un tunnel à plus de 8 mètres sous terre, à la frontière entre Gaza et Israël. Leur amour pourra t-il les sauver ?

Un postulat de départ alléchant pour cette série en 6 épisodes, disponible sur OCS. Entre “L’Attentat” de Yasmina Khadra et “Roméo et Juliette sous les tunnels”, la série raconte l’amour fou et réciproque entre une Juive et un Musulman, tous deux Français. Un amour tragique, au coeur des ébullitions constantes du Moyen-Orient. On sent un peu l’influence de “Fauda”, mais aussi d’autres séries du genre. Le réalisateur de “Croisement Gaza-Bd Saint Germain”, Jacques Ouaniche, qui a vécu longtemps en Israël, était l’invité de Valérie Abecassis dans le magazine Culture d’i24NEWS. L'occasion de revenir sur la genèse de ce projet.

“Fort de mon expérience de vie en Israël, j’ai essayé de montrer un visage qui n’avait jamais été exploré à mon sens. Avec des influences d’auteurs israéliens avec lesquels j’avais déjà travaillé, ce qui m’a permis d’essayer d’aller beaucoup plus loin dans l’écriture des personnages”, a-t-il déclaré.

OCS - Courtesy “Croisement Gaza-Bd Saint Germain” - OCS

Sa co-scénariste Lise Barembaum s’est également inspirée de son propre parcours dans le scénario : “J’ai beaucoup puisé dans des choses que j’ai vues ou vécues, dans le parcours de mes proches, et ma vie en Israël au contact direct de Français qui ont fait leur Alyah. Tout ceci se retrouve évidemment au coeur de la série”.

Un Roméo et Juliette au coeur du Moyen-Orient

Une série portée par le couple formé à l’écran par Tess Boutman et Adid Cheikhi. Issu d’une famille de classe moyenne originaire d’Algérie, privé d’une figure paternelle à laquelle s’identifier depuis l’âge de 3 ans, Youssouf est un élève brillant. Point commun avec Yaël : une rupture dans leurs vies respectives, qui les pousse à quitter leur cocon parisien. Quand Yaël décide de partir vivre en Israël, un pays où les femmes - juives qui plus est - lui semblent être libres et en sécurité, elle part aussi et surtout pour apprendre à se battre. Rien n’aurait pu arrêter Yaël, si ce n’est cette rencontre avec Youssouf à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, qui part lui aussi à Tel-Aviv.

OCS - Courtesy “Croisement Gaza-Bd Saint Germain” - OCS

Interrogé par Valérie Abecassis sur le parcours et la psychologie de ces personnages et les débats récurrents autour du communautarisme en France, le réalisateur explique que Yaël et Youssouf sont avant tout des enfants de la République: “Cette culture française est aussi un lien très fort entre eux, même s’ils tardent à le découvrir”.

Série française de Jacques Ouaniche (2023). Avec Tess Boutmann, Adib Cheikhi, Carla Beisnaïnou. 6 épisodes. Disponible sur OCS.