"Sheva Brachot", grand gagnant des Ophir, en route pour les Oscars

Le film "Sheva Berakhot", de la réalisatrice Ayelet Menahemi, a été le grand gagnant dimanche soir lors de la cérémonie des Ophir, qui s'est tenue à Tel Aviv et qui récompense les meilleurs films israéliens de l'année. Le film est reparti avec dix récompenses, dont celles de la meilleure réalisatrice et de la meilleure actrice pour Raymonde Amsalem. Cette dernière était également nominée pour le même prix pour son rôle dans "L'Avenir" ("Ha'Atid" en hébreu). "Sheva Berakhot" a surtout décroché l'Ophir du meilleur film, ce qui lui donne le droit de représenter Israël à la prochaine cérémonie des Oscars.

Avshalom Sassoni/Flash90 L'actrice Raymonde Amsalem à la cérémonie des Ophir Awards 2023

L'intrigue suit l'histoire de Marie, "donnée" à l'âge de deux ans à sa tante Grazia, selon une tradition marocaine de "prêt d'enfant". Marie ressent une rancune envers sa mère biologique pour l'avoir arrachée à sa famille d'origine. Le film se concentre sur son mariage et les sept jours de "7 bénédictions" qui suivent, durant lesquels de nouvelles vérités troublantes sur sa famille et son passé sont révélées.

La compétition était serrée, notamment entre "Sheva Brachot", avec 12 nominations, "Gan Kofim" et "The Vanishing Soldier", qui en avaient 11 chacun, ainsi que "The Other Widow" et "Bayit", qui en comptaient 9. "Sheva Brachot" a aussi remporté le prix du meilleur scénario et de la meilleure actrice dans un second rôle, attribué à la vétérante Tiki Dayan. Roi Nik a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film "Bayit" ("La Maison").

Avshalom Sassoni/Flash90 La réalisatrice Ayelet Menahemi à la cérémonie des Ophir Awards 2023

L'industrie du cinéma israélien a conclu une année florissante avec pas moins de 121 films de tous genres en compétition : 28 longs-métrages, 23 documentaires longs, 18 documentaires courts et 52 courts-métrages de fiction. Au total, 18 prix professionnels ont été remis tout au long de la soirée, à laquelle a participé l'ancien président Reuven Rivlin. Celui-ci a remis un prix d'honneur au directeur du Israel Film Fund, Katriel Shori, pour l'ensemble de sa carrière.