Netflix acquiert les droits de la série israélienne "Mishmar Hagvoul"

La série suit les membres d'une unité de la police des frontières confrontés quotidiennement à des situations sensibles qui divisent la société israélienne

Netflix a acquis les droits de diffusion de la série israélienne "Mishmar Hagvoul", intitulée "Border Police" en anglais, (Police des frontières), créée par Meni Yaish avec entre autres Shlomi Shabbat. La série en huit épisodes sera disponible dans le courant de l’année dans des dizaines de pays, dont la France. De plus, la plus grande chaîne de télévision allemande, ZDF, a elle aussi acheté la série et la diffusera sous-titrée en allemand sur sa plateforme de streaming ZDF neo.

L’histoire suit Avi (Ben Sultan), un garçon sauvage de Bat Yam qui se retrouve impliqué dans des histoires avec des Arabes de Jaffa. Il s’engage dans la police des frontières pour régler ses comptes avec eux. Il devient rapidement un combattant et un policier efficace et respecté, et tombe amoureux d'une membre pacifiste et féministe de la police des frontières. Mais son passé lui rappelle sans cesse qu'il ne changera jamais.

https://twitter.com/i/web/status/1701157189337968864 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La série suit plus généralement les membres d'une unité de la police des frontières, poste sensible qui flirte avec la limite ténue et parfois floue entre l'armée et la police. Les combattants sont quotidiennement confrontés à des situations complexes et sensibles qui divisent la société israélienne : Juifs et Arabes, ou laïcs et religieux.

La série sera disponible sur Netflix dans le courant de l'année, en France donc, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en Pologne, en Roumanie, en République tchèque, en Hongrie, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Grèce, en Italie ainsi que sur Netflix Israël.