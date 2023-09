Daniella Lumbroso et le Maroc, Gilles Bensimon et la photo de mode, cette semaine dans Culture

Retrouvez Culture le vendredi à 20h05 (il), le samedi à 22h05 (il) et en rediffusion toute la semaine

Cette semaine, dans Culture, portrait de Gertrude Stein, la prêtresse des arts et de la culture. Une juive américaine installée à Paris en 1904. Beaucoup de flair, beaucoup d’artistes, quelques zones d’ombre… Une expo croisée lui est consacrée au musée du Luxembourg. On revient sur son parcours !

Et pendant que Picasso et Gertrude Stein arrivaient en France entre 1901 et 1904, des milliers de Juifs quittaient leurs shtetls pour tenter une nouvelle vie en Amérique. Au cinéma, le film "Hester Street" est sans doute le plus beau qui soit sur ce passage à Ellis Island, sur l'intégration, l’abandon des traditions et l’amour. Ce film, sorti en 1975, a permis à l'actrice principale Carole Kane d'être nominée aux Oscars pour avoir joué Gitti, qui rejoint son mari en 1895 à New York. Le film ressort en version restaurée à Paris.

Bertrand Langlois (AFP/Archives) L'animatrice et productrice Daniela Lumbroso au 67e Festival de Cannes, le 15 mai 2014

Nous recevons la grande prêtresse de la musique française. S'il y en a bien une qui connait tout le répertoire des variétés, les paroles, et qui a croisé toutes les stars, c’est elle. Notre invitée, Daniela Lumbroso, a consacré son troisième livre aux chansons d'amour qui guérissent le cœur (Éditions Robert Laffont), et surtout elle nous parlera du Maroc où elle vient de tourner une grande soirée de la musique orientale avant le terrible séisme. Elle va nous expliquer pourquoi, par solidarité, elle reporte la diffusion.

Un focus aussi sur Zloty, alias Gérard Zlotykamien, 83 ans, le père des graffitis et des tags fait l’objet d’une rétrospective à Paris.

Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le photographe de mode Gilles Bensimon

Et puis, dans notre seconde partie, nous recevons le célèbre photographe de mode Gilles Bensimon. Directeur artistique du ELLE France, directeur du ELLE USA. Vous avez forcément vu l’une de ses photos. Londres, Milan, New York, Paris, les images sont partout, la mode est partout. On avait envie de faire un point avec lui…

Après le monde du cinéma et de la chanson, ce sont les arts qui se mobilisent. Un collectif de 19 peintres sculpteurs illustrateurs et photographes sont réunis pour l'exposition « Protest ». Les œuvres revisitent des moments historiques de l’histoire d’Israël.