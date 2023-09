Fernando Botero, peintre des rondeurs et des formes généreuses, est décédé à 91 ans

Il était de ces grands peintres qui comme Picasso, Dali, Frida Kahlo ou encore Jackson Pollock ont une signature artistique immédiatement reconnaissable

Fernando Botero est mort. C’est le président colombien Gustavo Petro lui-même qui a annoncé la disparition de l’artiste, vendredi 15 septembre. Connu et célébré dans le monde entier pour ses oeuvres sublimant la beauté féminine loin des carcans de la minceur, Botero avait 91ans.

"Fernando Botero, le peintre de nos traditions et de nos défauts, le peintre de nos vertus, est mort”, a écrit le président colombien sur son compte X (ex-Twitter).

Né le 19 avril 1932 à Medellín (Colombie), Botero est devenu célèbre pour ses peintures et ses sculptures représentant des personnages et des animaux aux proportions exagérées, reflet du goût de l’artiste pour les envolées lyriques et poétiques teintées parfois d'une certaine forme de caricature. Il était de ces grands peintres qui comme Picasso, Dali, Frida Kahlo ou encore Jackson Pollock ont une signature artistique immédiatement reconnaissable, même pour les profanes les moins initiés.

BERTRAND GUAY / AFP Le sculpteur colombien Fernando Botero pose devant l'une de ses œuvres sur l'avenue des champs-Élysées à Paris le 16 octobre 1992

Fernando Botero commence à exposer ses peintures à Medellín en 1948 puis travaille en tant que décorateur à Bogotá. Après un court séjour à Barcelone en 1952, Botero se rend à Madrid où il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts Saint-Ferdinand. Botero était connu pour son amour de la diversité dans ses inspirations, passant de l’imagerie folklorique colombienne aux œuvres iconiques de Diego Velázquez, Pablo Picasso et Francisco de Goya qu’il a étudiées attentivement au musée du Prado.

CRÉDITJUAN BARRETO / AFP Un agent de sécurité garde le tableau El Estudio de l'artiste colombien Fernando Botero au musée Botero de Bogota le 15 septembre 2023

Il s’installe à Paris dans les années 70, où ses grandes sculptures aux formes arrondies finiront par être adoptées par les Parisiens et les touristes du monde entier, comme partie intégrante de la carte postale des rues de la Ville Lumière. Botero a été exposé dans les plus prestigieux musées du monde, du MoMA de New-York, au musée Maillol de Paris, au Palais de Venise à Rome, au musée de l’Ermitage à Saint-Petersbourg. L’artiste avait fait don des oeuvres provenant de sa collection personnelle à son pays natal, la Colombie.