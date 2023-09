Israël : le 2e Festival du film international se produira en février à Rahat

En parallèle, de nombreux panels, débats et discussions seront mis en place autour de la culture du cinéma

La seconde édition du Festival du film du international sera organisée en février 2024 dans la plus grande ville bédouine d'Israël, Rahat, pour la deuxième année consécutive. Plusieurs films ont été présentés au Festival du film à Sarajevo en Bosnie fin août qui s'est tenu sur quatre jours. Le film du réalisateur Arabe israélien Yousef Abo Madegem a notamment remporté le premier prix du film étranger avec "Zira", qui relate l'opération militaire israélienne à Gaza en 2008.

Pour cette deuxième édition qui aura lieu du 9 au 17 février 2024 au palais culturel de Rahat, une riche programmation sera présentée, avec des films israéliens mais aussi d'Albanie, de Bosnie, du Maroc, de Jordanie ou encore d'Égypte.

"Nous voulons étendre la coopération culturelle avec ces pays grâce à des événements culturels comme celui-ci. Nous attendons beaucoup de visiteurs pour cette nouvelle édition. Lors du Festival de Bosnie, nous avons présenté quatre films israéliens et ils ont tous été merveilleusement reçus", a déclaré à i24NEWS Daniel Alter, producteur et directeur artistique.

Yosef Abu Zeila Palais culturel, Rahat, Israël

Parmi les films qui seront diffusés, figure le documentaire "Jonathan Agassi saved my life" de Tomer Heymann, sur la vie de la star du porno gay israélien Jonathan Agassi; mais aussi les documentaires de Barak Heymann "High Maintenance" et "Comrade Dov".

"Cette année, nous avons apporté quelques nouveautés au Festival, tout d'abord il s'étend sur une période de neuf jours pleins et non sur des weekends comme la fois précédente. Il y aura deux grandes cérémonies une pour l'ouverture et une pour clôturer le Festival où de nombreuses activités seront organisées. Enfin, nous aurons la chance de recevoir des scénaristes, des réalisateurs et des producteurs israéliens mais aussi étrangers, ce qui rajoute une valeur exceptionnelle à l'événement", affirme Daniel Alter.

En parallèle, de nombreux panels, débats et discussions seront mis en place autour de la culture du cinéma.

Des films pour enfants et jeunes seront également diffusés tout comme des films contemporains traduits en arabe ou en hébreu. Avec cet événement tout public, les organisateurs espèrent attirer une large population venue des quatre coins du pays.

"Nous pensons que cette activité promeut le domaine de l'art et de la culture dans la société bédouine mais aussi dans la communauté juive. L'un des objectifs premiers du Festival est que les adolescents bédouins et juifs aillent étudier l'art du cinéma et reviennent dans le sud pour créer des initiatives similaires", déclare Daniel Alter.

"Parallèlement au développement du théâtre, et des arts plastiques nous avons pour mission de développer l'art cinématographique dans le sud et il n'y a rien de mieux qu'un Festival international pour entamer ce projet. J'espère pour que nous pourrons également amener des films palestiniens et des invités palestiniens au Festival", a-t-il poursuivi.

Le sud d'Israël souffre d'un manque de budget alloué au secteur culturel et peine à développer les activités malgré les nombreuses initiatives. Selon Daniel, c'est pourtant bel et bien l'une des solutions pour éradiquer la violence qui fait rage dans la société arabe, alors que près de 200 personnes ont été assassinées depuis le début de l'année.

"Les crimes et la violence dans la région peuvent toujours dissuader les gens d'assister au Festival mais nous faisons partie de ceux qui les encouragent à sauter le pas et à venir à Rahat", a conclu Daniel Alter.

Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cette nouvelle édition.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS