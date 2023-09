"Route 60", le nouveau documentaire de Friedman et Pompeo

Le film suit les anciens diplomates dans des lieux historiquement importants sur et à proximité de la Route 60

Deux acteurs d’un changement politique majeur en Israël ont emprunté la route la plus tendue de la région et n’ont pratiquement pas parlé de politique.

"Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire biblique. C'est ce qui me fait vraiment me lever le matin", a déclaré David Friedman, ancien ambassadeur américain en Israël, à i24NEWS.

Courtesy: TBN Mike Pompeo et David Friedman

Friedman et Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État américain, se sont associés pour réaliser un nouveau documentaire intitulé "Route 60 : The Biblical Highway", dont la diffusion en salles est prévue pour une durée limitée les 18 et 19 septembre.

Le film suit les anciens diplomates dans des lieux historiquement importants sur et à proximité de la Route 60, une autoroute de 240 km qui traverse Nazareth, la maison de Jésus-Christ, en passant par Beer Sheva, où s'est installé le patriarche biblique Abraham.

De nombreux arrêts effectués le long de l’autoroute par Friedman, un juif orthodoxe, et Pompeo, un chrétien évangélique, comprenaient des lieux en Cisjordanie, comme Shiloh, Hébron et Bethléem. La plupart des histoires fondamentales de la Bible se sont déroulées le long de cette route.

Courtesy: TBN David Friedman et Mike Pompeo

"Cela donne vie à la Bible d’une manière très puissante. Et cela relie les messages et les valeurs bibliques qui nous tiennent à cœur, ainsi qu’à de nombreuses personnes, avec la terre elle-même", a déclaré Friedman. "Cela montre clairement à quel point les deux vont de pair." Friedman a qualifié la route de "bornes kilométriques, humaines et divines."

Sous la direction du président américain Donald Trump, Friedman et Pompeo ont été en grande partie à l'origine de la position résolument pro-israélienne de ce gouvernement, notamment en exerçant une influence sur la décision de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et de faire pression en faveur des accords d’Abraham.

Courtesy: TBN Mike Pompeo et David Friedman

Dans le film, Friedman fait référence à Beer Sheva comme le site du "premier des accords d’Abraham, les véritables accords d’Abraham", en raison d’un traité conclu là-bas entre Abraham et Abimélec, roi des Philistins de Guérar.

Pompeo a inversé la politique du gouvernement en supprimant l’exigence selon laquelle les importations américaines en provenance de la région devaient porter l’étiquette "Made in the West Bank", mais plutôt "Made in Israel" lorsque les produits provenaient des implantations. Tandis que Friedman et Pompeo racontent leurs anecdotes sur leur mandat au gouvernement, la majorité des discussions entre les deux hommes se concentrent sur l’histoire biblique. "Mon objectif ici n’est pas d’influencer quiconque politiquement", a déclaré Friedman, qui a joué un rôle dominant dans le projet. "Ce que j'attends de ce film, c'est que les gens qui le verront aient une compréhension beaucoup plus large de la Judée et de la Samarie et s'en soucient".

Le film, initialement conçu comme une série en quatre parties a été réduit à un film de 90 minutes. Friedman a déclaré que son expérience au cours de sa première carrière l’avait énormément aidé dans le processus de montage long et fastidieux.

"J'adore la narration. J'ai été avocat plaidant pendant 35 ans. Ce n'est pas si différent", a affirmé Friedman.

Courtesy: TBN Mike Pompeo et David Friedman

"Lorsque vous jugez une affaire, vous rassemblez toutes les preuves, vous prenez les propos de toutes ces personnes, vous avez toutes ces transcriptions et vous devez leur donner un sens. Vous devez tout rassembler de manière à pouvoir le présenter à un juge ou à un jury, raconter une histoire et lui donner un sens. C'est donc un exercice similaire", a-t-il soutenu.

Une grande partie du film n’était pas scénarisée, y compris une apparition de Shmuel Rabinovitch, rabbin du Mur Occidental, lors d’une visite de Friedman et Pompeo.

Alors qu'un nombre restreint mais croissant d'incidents d'animosité et de provocations de la part de certains juifs envers les chrétiens d'Israël circulaient dans les journaux de la région, Rabinovitch, après avoir repéré les deux hommes et leur équipe, s'est arrêté pour assurer à Pompeo que le lieu était ouvert à tous.

"Il y a une scène dans le film où il dit que lorsque le roi Salomon a construit le Temple, il était très important pour lui qu'il soit ouvert aux non-Juifs ainsi qu'aux Juifs", a déclaré Friedman, et "dans le monde il fallait avoir une relation avec Dieu et pas seulement avec les Juifs."

DEBBIE HILL / POOL / AFP David Friedman

La distribution du film est assurée par Fathom Events. Un documentaire tel que "Route 60" sera probablement considéré comme intéressant une sous-section distincte de la population américaine : les pro-israéliens, les évangéliques, les érudits bibliques et les passionnés d’histoire.

"Barbie connaît un bon succès en ce moment, mais personne n'a connu un succès comparable à celui de la Bible. Nous avons tendance à perdre de vue le fait que 2 300 exemplaires de la Bible sont vendus chaque heure", a conclu Friedman.