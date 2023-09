Rihanna dévoile les premières photos de son fils Riot Rose

La révélation du visage du petit Riot Rose a suscité un engouement sur les réseaux sociaux, les fans étaient impatients de voir des photos du nouveau-né

La chanteuse internationalement reconnue, Rihanna, et le rappeur A$AP Rocky ont présenté mardi leur deuxième enfant, Riot Rose, au monde en publiant les photos d'un shooting réalisé par le célèbre photographe Miles Diggs, plus connu sous le nom de Diggzy. Le couple avait gardé secrète la naissance du nouveau-né, survenue le 3 août dernier à Los Angeles, jusqu'à cette séance photo.

https://twitter.com/i/web/status/1704158147936448654 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Rihanna, qui avait déjà fait part de son désir de fonder une famille depuis plusieurs années, a réalisé son rêve aux côtés d'A$AP Rocky. Le couple est également parent d'un premier enfant, RZA Athelston, né quinze mois avant Riot Rose. La grossesse de Rihanna avait été révélée au public lors du Super Bowl en février dernier. Lors de son spectacle à la mi-temps du match, regardé par plusieurs dizaines de millions de personnes, elle avait dévoilé les formes de son ventre arrondi, laissant deviner l'imminence d'un heureux événement.

https://twitter.com/i/web/status/1704372615828091280 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pour le shooting, le couple a opté pour un cadre intime et décontracté, se faisant photographier à leur domicile dans des tenues "street style". Rihanna portait une veste en jean à capuche et un legging, tandis qu'A$AP Rocky était vêtu d'un débardeur blanc. La séance photo a capturé divers moments de la famille, y compris les deux parents agenouillés en train de jouer devant leur bébé, qui était allongé sur un matelas aux motifs rose et bleu.

La révélation du visage du petit Riot Rose a suscité un engouement significatif sur les réseaux sociaux, où les fans étaient impatients de voir des photos du nouveau membre de la famille. Les fans de Rihanna et d'A$AP Rocky attendent maintenant avec impatience de savoir si le couple envisage d'agrandir encore leur famille dans un avenir proche. Ce shooting marque un moment clé pour Rihanna et A$AP Rocky, qui avaient officialisé leur relation en 2020.