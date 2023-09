Jérusalem : une nouvelle exposition présente les exploits d'Héraclès

Héraclès était un père, un amant, un chef d’armée, mais aussi un voleur et un meurtrier

Le Musée des pays de la Bible inaugure sa dernière exposition, "Héraclès : un aperçu du monde d'un héros", à Jérusalem. Cette nouvelle exposition est destinée à faire voyager les visiteurs dans le temps pour explorer les exploits légendaires du puissant Héraclès. Elle dévoile Héraclès sous des aspects jamais vus auparavant.

Présentée dans la galerie intime du musée, cette petite exposition donne un aperçu du royaume mythique des dieux et des héros en pénétrant dans la vie extraordinaire d'Héraclès, l'une des figures les plus vénérées de l'Antiquité. Avec une douzaine d'objets provenant de la collection du musée, de l'Autorité israélienne des antiquités et du Musée d'Israël, cette exposition offre une occasion unique d'être témoin de près de l'héritage durable du héros. Héraclès était un père, un amant, un chef d’armée, mais aussi un voleur et un meurtrier. Pourtant, son image perdure comme métaphore de la force, du courage et de la détermination dans la culture populaire moderne.

Courtesy of the Bible Lands Museum Jerusalem. Shai Halevi Statue d'Héraclès

"Cette petite exposition ouvre des perspectives nouvelles et surprenantes sur l'image d'Héraclès et examine pourquoi un héros de la Grèce antique est encore ancré dans la culture du 21e siècle, à un point tel que la plupart d'entre nous le connaissent de par son nom", a déclaré la directrice du Musée des pays de la Bible Risa Levitt.

Ajoutant une couche enchanteresse à cette exposition, l'artiste Rinat Gilboa a contribué à des illustrations originales qui donnent vie aux aventures d'Héraclès. Les illustrations de Gilboa invitent à s'immerger dans les exploits mythiques du héros, de la lutte contre le lion de Némée à la capture de la biche dorée.