Netflix acquiert une série israélienne sur le Shin Bet

Netflix a acquis les droits de diffusion d’une série israélienne sur le service de sécurité intérieure du Shin Bet. "Trust No One", distribuée par Keshet International, dont la première est prévue en Israël sur Keshet 12 en novembre prochain, a été présentée en première mondiale en compétition au Festival de télévision de Monte-Carlo en juin en présence de neuf membres du casting, dont Yehuda Levi (A Body That Works) et Yael Elkana (The Baker and the Beauty). La série est considérée en Israël comme le plus grand lancement de fiction de Keshet depuis plusieurs années.

JOEL SAGET / AFP L'acteur israélien Yehuda Levi

"Trust No One" sera disponible sur Netflix dans 19 pays, après la diffusion du dernier épisode de la série sur Keshet. "Nous sommes ravis de travailler avec Netflix pour lancer ce qui est l'un des drames les plus attendus de Keshet ces dernières années", a déclaré la directrice de la distribution de Keshet, Kelly Wright. "'Trust No One' contient tous les ingrédients clés attendus d'un thriller israélien : secrets, mensonges, espions et rebondissements à couper le souffle, qui plaira aux téléspectateurs du monde entier".

VALERY HACHE / AFP L'actrice israélienne Yael Elkana

La série suit Itamar (Yehuda Levi), plus jeune directeur de l'agence de renseignement, confronté à une fuite de cybersécurité qui expose ses meilleurs agents l’un après l’autre, dont Shuruk (Luna Mansour), la fille d'un chef du Hamas recrutée pour espionner son propre père. Alors qu'il supervise une mission de sauvetage pour exfiltrer Shuruk de Gaza, Itamar réalise que quelqu'un a toujours une longueur d'avance sur lui, prenant conscience qu’une taupe agit au sein de son équipe.

La série sera présentée lors de la 38e édition du Marché international des contenus audiovisuels et de la coproduction (MIPCOM), qui aura lieu à Cannes du 16 au 19 octobre 2023, où elle sera la tête d’affiche des productions Keshet.