Israël : la 39e édition du festival du film de Haïfa débute le 28 septembre

La 39ème édition du festival international du film de Haïfa, en partenariat avec l'Institut français, aura lieu du 28 septembre au 7 octobre prochain. 14 films français, ou réalisés en co-production avec la France, seront notamment au programme, avec le film de la réalisatrice et actrice française Maïwenn, "Jeanne du Barry", en ouverture du festival qui raconte le coup de foudre du roi Louis XV pour Jeanne du Barry, courtisane et fille de rue qui déclenche l’hostilité de la cour de Versailles.

CHRISTOPHE SIMON / AFP L'acteur américain Johnny Depp et l'actrice et réalisatrice française Maiwenn lors de la 76e édition du Festival de Cannes dans le sud de la France, le 17 mai 2023.

Tous les films sont proposés en exclusivité israélienne et présentés en avant-première, pour ceux qui auront la chance de sortir sur les écrans israéliens prochainement. Parmi eux, le film de Justine Triet, "Anatomie d’une chute", Palme d’or au festival de Cannes 2023 ou encore "La Passion de Dodin Bouffant" de Hùng Tran Anh qui a remporté le Prix de la Mise en scène. Le film de François Ozon, "Mon crime" qui met en scène l’actrice Nadia Tereszkiewicz, sera également au programme.

CHRISTOPHE SIMON / AFP La réalisatrice française Justine Triet remporte la Palme d'or du Festival de Cannes 2023 pour son film "Anatomie d'une chute"

Des films français, déjà sortis en salles en France, et dont la sélection cannoise a été particulièrement remarquée. "Le procès Goldman" de Cédric Kahn, et le film de Michel Gondry, "Le livre des solutions" avec Pierre Niney et Blanche Gardin. Le film de Léa Fehner, "Sages-femmes" qui relate le quotidien d’un service de maternité au bord de l’implosion, et le documentaire "Mon pire ennemi" du réalisateur iranien Mehran Tamadon ont également été sélectionnés. Les films sont à voir en version originale sous-titrée en hébreu.