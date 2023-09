Culture spécial musique, entre Paris et Tel-Aviv

Sur i24NEWS, vendredi à 20h (il) et samedi à 22h (il), et en rediffusion toute la semaine sur la chaine

Bienvenue en Culture pour une émission spéciale musique. On vous emmène à Paris et à Tel Aviv dans deux des plus beaux endroits dédiés à la musique. Nous sommes ici à la Philharmonie de Paris parce que, cette semaine, le chef Lahav Shani et son Philharmonique d'Israël étaient invités pour jouer le concerto pour violon de Tchaïkovski, et la symphonie numéro 1 de Brahms. L’occasion pour nous, avec Hélène Corbie et Lola Bajou, de partir à sa rencontre et vous faire découvrir ce paquebot dédié la musique au Nord de Paris.

L’occasion également de vous emmener à Tel Aviv, au conservatoire de musique. Un endroit exceptionnel où se côtoient des artistes confirmés ou débutants bien sûr, mais aussi mais un lieu dédié également à d'autres publics, déficients ou handicapés, qui trouvent la musique un refuge salutaire.

Et puis, dans cette émission, on ne résistera pas à l'envie de vous montrer des moments de musique émouvants, notamment le grand Zubin Mehta, chef à vie du philharmonique, et quelques extraits des concerts.